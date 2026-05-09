Claudia Sheinbaum inaugura a puerta cerrada hospital del IMSS en Hermosillo

Acompañada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y autoridades del sector salud, la presidenta puso en operación el Hospital General de Zona No. 15 “Dr. Ernesto Ramos Bours”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró a puerta cerrada el Hospital General de Zona No. 15 “Dr. Ernesto Ramos Bours” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Hermosillo, Sonora, acompañada por el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo Montaño, así como autoridades federales y directivos del sector salud.

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La nueva unidad médica requirió una inversión superior a los mil millones de pesos y fue presentada como parte de la estrategia de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en Sonora. El hospital dará cobertura a más de 122 mil derechohabientes y ofrecerá servicios en 28 especialidades médicas.

Inauguración: Hospital General de Zona No. 15 del IMSS. Hermosillo, Sonora https://t.co/EW8CgO4kRo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 9, 2026

Tras el acto privado de inauguración, la mandataria federal realizó un recorrido por las instalaciones junto con funcionarios y personal médico, además de sostener reuniones con especialistas que se integrarán al sistema de atención del IMSS en el estado.

El centro hospitalario cuenta con 134 camas, consultorios de especialidad, quirófanos y área de urgencias. Entre los servicios que brindará destacan cardiología, oncología, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología, psiquiatría, rehabilitación y cirugía general.

De acuerdo con datos oficiales, el hospital operará con una plantilla de más de mil trabajadores del sector salud, entre médicos, enfermeras y personal administrativo y operativo.

Las autoridades también informaron que parte de los recursos destinados al proyecto fueron utilizados en equipamiento médico y tecnológico para la atención hospitalaria.

Asimismo, se dio a conocer que desde el inicio de operaciones del nosocomio ya se han realizado consultas de especialidad, cirugías, atenciones de urgencia y egresos hospitalarios.