Claudia Sheinbaum mantiene la elección judicial en 2027 con “súper elecciones”

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la elección judicial no cambiará de fecha y se llevará a cabo en 2027 junto con otros comicios, con ajustes para simplificar las boletas y reducir candidaturas.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó modificar el calendario de la elección judicial y sostuvo que se mantendrá en 2027, conforme a lo aprobado desde 2024, con el objetivo de concentrar en una sola jornada distintos procesos electorales.

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Durante la presentación del plan B de reforma electoral, la mandataria planteó que la coincidencia con elecciones de gubernaturas, Congreso federal, congresos locales y ayuntamientos permitirá optimizar recursos y evitar nuevos gastos en 2028.

El esquema contempla una posible “súper elección” en la que también podría incluirse la consulta de revocación de mandato, la cual se propondrá para junio de 2027 o junio de 2028, dependiendo de la solicitud ciudadana.

Como parte de los ajustes, el gobierno federal plantea reducir el número de candidaturas en las boletas y fortalecer la revisión de perfiles por parte de los comités de evaluación, con el fin de facilitar la votación.

Arturo Zaldívar explicó que el modelo prevé disminuir aspirantes finales y permitir que el electorado vote únicamente por un hombre y una mujer, lo que busca hacer más ágil el proceso y evitar la saturación de opciones.

El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió retos logísticos ante la concurrencia de comicios, debido a metodologías distintas, aunque la propuesta oficial insiste en simplificar el mecanismo para garantizar claridad en la participación ciudadana.

La reforma mantiene la estructura de comités por Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para la selección de aspirantes, con entrevistas más amplias y un proceso de insaculación previo a la votación final.

El diseño busca ajustar la complejidad detectada en ejercicios previos, donde el número elevado de nombres en boletas dificultó la decisión del electorado.

Sheinbaum subrayó que en este proceso no se renovarán todos los órganos del Poder Judicial, ya que no se contempla la elección de la Suprema Corte ni de otros tribunales superiores, sino únicamente de magistrados y jueces pendientes de designación.

La presidenta dejó abierta la posibilidad de que la consulta de revocación de mandato pueda celebrarse en junio de 2027 o junio de 2028, dependiendo de la solicitud ciudadana, lo que ampliaría el alcance de la jornada electoral en caso de coincidir con los comicios intermedios.