Claudia Sheinbaum propone consulta para elegir terna en el IPN

La mandataria también respaldó la gestión de Arturo Reyes Sandoval y confirmó investigaciones administrativas internas

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó la creación de un mecanismo de consulta para que estudiantes, docentes y trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) participen en la integración de una terna para la próxima dirección general de la institución.

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La sucesión del IPN está prevista para diciembre y la mandataria instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, elaborar una propuesta para democratizar el proceso.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum defendió la gestión de Arturo Reyes Sandoval y destacó su trayectoria académica en el Reino Unido.

Señaló que el investigador estudió en el Politécnico, obtuvo una plaza en la Universidad de Oxford y regresó a México para dirigir la institución.

La presidenta afirmó que el director ha fortalecido la matrícula del instituto con cerca de 30 mil nuevos estudiantes durante su administración.

La mandataria reconoció que el crecimiento de la matrícula incrementó las necesidades presupuestales, sobre todo en contratación de personal docente.

Indicó que ya existen conversaciones con la Secretaría de Educación Pública para ampliar recursos destinados a operación y enseñanza.

También describió al IPN como una institución estratégica para la formación técnica del país desde el periodo de la expropiación petrolera.

Sheinbaum confirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene investigaciones sobre posibles irregularidades relacionadas con el secretario académico del instituto.

La presidenta sostuvo que cualquier falta deberá sancionarse conforme a la ley y pidió que la dirección del Politécnico explique públicamente las razones que llevaron al cierre de la fundación vinculada a la institución.

Afirmó que, de acuerdo con la información presentada por el director del IPN, existían problemas de transparencia en el manejo de recursos de la fundación.

También señaló que los procesos de sucesión dentro del Politécnico suelen generar disputas internas y campañas entre aspirantes, aunque aseguró que no existe riesgo para la estabilidad institucional del organismo.