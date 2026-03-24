Claudia Sheinbaum propone reforma para homologar el feminicidio en México

Claudia Sheinbaum propone una ley general para homologar el feminicidio en México, con penas de hasta 70 años y nuevas medidas para víctimas

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio, con el objetivo de homologar criterios en todo el país y reducir la impunidad en este delito.

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Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta se basa en el modelo de investigación desarrollado por Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cual permitió fortalecer la judicialización de casos y aumentar las sanciones contra responsables de feminicidio.

Godoy señaló que la iniciativa parte de reconocer el feminicidio como una grave violación a derechos humanos que exige respuestas estructurales del Estado, por lo que se propone modificar el artículo 73 constitucional para permitir la creación de una ley general obligatoria para todas las entidades federativas.

La propuesta establece penas de entre 40 y 70 años de prisión, contempla la tentativa del delito, incorpora 21 agravantes y reconoce nueve razones de género, entre ellas violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder o exposición del cuerpo de la víctima.

El proyecto también plantea que el feminicidio se investigue de oficio, que la acción penal y la reparación del daño sean imprescriptibles y que los responsables pierdan derechos sucesorios, patria potestad y cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas.

Desde la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández expuso que la iniciativa incorpora un enfoque integral que incluye derechos para víctimas directas e indirectas, atención médica y psicológica, asistencia jurídica gratuita y medidas de protección para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

Asimismo, se prevé la creación de un registro nacional de menores en orfandad por feminicidio, así como la articulación de políticas públicas de prevención, coordinación institucional y campañas permanentes contra la violencia feminicida.

La presidenta indicó que la iniciativa se enviará de inmediato al Senado de la República y sostuvo que existe consenso político en torno a la necesidad de investigar toda muerte violenta de mujeres bajo el protocolo de feminicidio.