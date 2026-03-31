Sheinbaum proyecta que la CFE alcance 63% de la generación eléctrica con nuevo modelo energético

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que la CFE podría alcanzar hasta 63% de la generación eléctrica al cierre del sexenio, bajo un modelo que prioriza el control estatal con participación privada acotada.

Al delinear un cambio estructural en el modelo energético, la presidenta estableció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría alcanzar hasta 63% de la generación eléctrica, mediante un esquema que combina inversión pública y participación privada bajo control estatal.

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La mandataria explicó que la reforma constitucional modificó el modelo de 2013, al devolver prioridad operativa a empresas públicas en el despacho eléctrico, con el objetivo de garantizar soberanía energética y estabilidad en el suministro.

El nuevo diseño fija como base mínima que la CFE mantenga 54% de la generación, mientras el resto corresponde a privados, pero bajo nuevas condiciones reguladas, distintas al esquema anterior.

En este contexto, el gobierno introdujo los contratos mixtos, con propiedad compartida en proyectos energéticos, donde el Estado mantiene la mayoría y control del sistema eléctrico nacional, permitiendo atraer inversión privada.

La mandataria señaló que este modelo ya generó interés, con más de 200 empresas registradas, lo que contradice previsiones de que se desincentivaría la inversión.

El rediseño también busca revertir los efectos de la reforma energética de 2013, que, según el Ejecutivo, debilitó a la empresa pública al reducir su participación frente a privados.

Bajo el nuevo enfoque, el Estado mantiene la rectoría del sistema energético, incorporando capital privado en condiciones reguladas, para evitar endeudamiento excesivo y asegurar que los beneficios permanezcan en el país.

La estrategia se vincula con la ley de inversión en infraestructura estratégica, que contempla financiamiento mixto en sectores como electricidad, petróleo, gas y petroquímica.

Sheinbaum sostuvo que este modelo permitirá mantener tarifas accesibles, ampliar la cobertura eléctrica y fortalecer la seguridad energética, ante una creciente demanda y presiones internacionales en los mercados de energía.