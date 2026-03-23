Claudia Sheinbaum reafirma apoyo a Cuba y rechaza salida militar en conflicto con EU

El gobierno mexicano mantiene diálogo con Estados Unidos y Cuba, envía ayuda humanitaria y rechaza cualquier salida militar ante el aumento de tensiones en la región.

México sostiene comunicación con los gobiernos de Cuba y Estados Unidos ante el incremento de tensiones entre ambos países, con el objetivo de evitar un conflicto y privilegiar una salida pacífica mediante el diálogo internacional.

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país mantiene una postura activa para facilitar entendimientos entre ambas naciones, sin asumir formalmente un papel de mediación, pero reiterando que México permanece disponible para contribuir a una solución diplomática.

Confirmó el envío de ayuda humanitaria a la isla, mediante embarcaciones que trasladan insumos básicos, acompañadas por apoyo logístico de la Marina para garantizar su seguridad, ante las condiciones del trayecto marítimo.

“Hoy parte otro barco de ayuda humanitaria de México a la isla al pueblo cubano. Y vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria. También han ido brigadas internacionales que han salido de México. Ahí se les ha apoyado para que, pues no vayan solas las embarcaciones, porque hay unas embarcaciones muy pequeñitas”, dijo.

La mandataria reiteró la postura histórica de México contra el bloqueo económico a Cuba, vigente desde hace más de seis décadas, y rechazó cualquier medida que limite el acceso a combustible o bienes esenciales mediante sanciones a terceros países.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria y estamos buscando también que pudiera llegar combustible sin afectar a México. Como ayuda humanitaria o incluso con acuerdos comerciales”.

Señaló que se analiza la reciente apertura económica anunciada por el gobierno cubano, con el fin de explorar posibles oportunidades para empresarios mexicanos, sin que exista aún una definición sobre mecanismos concretos.

“Cuba acaba de hace una semana más o menos decir que abre su economía de distintas maneras. Habría que entender cuáles son esos mecanismos para ver si empresarios mexicanos quieren invertir en Cuba, por ejemplo”.

En cuanto a la comunidad mexicana en Cuba, indicó que no se ha emitido ningún llamado para abandonar el país, aunque la embajada mantiene atención permanente para brindar asistencia consular en caso de ser necesario.