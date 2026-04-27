Clausura 2026 Liga MX: ¡Lista la Liguilla! Pumas vs. América y Chivas vs. Tigres acaparan reflectores

La Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX ha quedado definida. El sorpresivo superlíder Pumas enfrentará al América en el Clásico Capitalino; las Chivas buscarán revancha de su última final en el Clausura 2023 ante los Tigres, mientras que Cruz Azul se medirá ante el Atlas y Pachuca con el bicampeón Toluca.

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Una Fiesta Grande plagada de partidos para enmarcar, pero ninguno como el del primer puesto contra el octavo. Una vez más el clásico rival. Auriazules y azulcremas; los dos monstruos de la capital, volverán a medir sus fuerzas en los cuartos de final, una instancia que históricamente ha favorecido a los de Coapa con una contundencia que raya en la obsesión.

Y es que de las siete veces que se han enfrentado en playoffs a lo largo de los torneos cortos, las Águilas han volado hacia la siguiente ronda en cinco ocasiones, mientras que los universitarios apenas han festejado en dos. Pero el dato que realmente alimenta la fe azulcrema no es solo el dominio. Porque eliminar a Pumas en Fase Final se ha convertido en una suerte de profecía cumplida para los millonetas.

En cuatro de esas cinco veces que dejaron en el camino a los felinos, terminaron por levantar el trofeo de campeón. Sucedió por primera vez en el Verano 2002, cuando Manuel Lapuente dirigió a las Águilas a una Semifinal agónica (global 2-1) y luego al título ante Necaxa con un gol de oro.

Volvió a ocurrir en el Clausura 2013, con Christian Benítez como verdugo en Cuartos por pizarra de 3-1 y otra coronación, esta vez frente a Cruz Azul. Tres torneos después, en el Apertura 2014, Antonio Mohamed repitió la dosis con eliminación universitaria en Cuartos y título ante Tigres. Y la cuarta vez llegó en el Apertura 2018, con una goleada histórica de 6-1 en la vuelta de semifinales que abrió las puertas a otro campeonato ante la Máquina Celeste. La única excepción en esa racha ganadora fue el Clausura 2018, cuando América eliminó a Pumas en Cuartos por 6-2, pero cayó en semifinales ante Santos.

En el otro lado de la balanza, los universitarios celebran sus dos golpes de autoridad, pues en el Apertura 2015, cuando eliminaron a las Águilas en semifinales con un 0-3 en la ida y llegaron a una Final que perdieron contra Tigres en penaltis, y el Apertura 2021, la más reciente, con un triunfo en Cuartos de Final por 3-1. Ahora, con una nueva edición del Clásico Capitalino en puerta, la historia ofrece dos caminos: que América active otra vez su cábala rumbo al título, o que Pumas demuestre que los milagros también pueden repetirse. El campo, como siempre, tendrá la última palabra.

Chivas, a cobrar venganza ante Tigres

El Rebaño Sagrado y la Universidad de Nuevo León se enfrentarán, luego de que Guadalajara terminara como segundo de la tabla general y Tigres como séptimo, con lo que sellaron así una llave que promete emociones intensas. Este será el quinto cruce en la historia de ambos clubes dentro de la fase final de los torneos cortos, y la estadística sonríe al conjunto tapatío, pues de las cuatro series previas, el Rebaño Sagrado se impuso en tres ocasiones, mientras que los felinos lograron avanzar solo una vez.

Un dato curioso es que todos estos enfrentamientos en Liguilla han ocurrido exclusivamente en torneos Clausura, como si el calendario hubiera decidido escribir esta rivalidad solo en la segunda vuelta del año. El primer antecedente se remonta a los cuartos de final del Clausura 2007, cuando el chiverío eliminó a los universitarios con un contundente 6-3 en el marcador global. Cuatro años después, en el Clausura 2011, la historia se repitió en la misma instancia, cuando Chivas volvió a dejar en el camino a los de la UANL, esta vez con un acumulado de 4-2.

Pero la rivalidad también tuvo sus capítulos más altos en dos finales inolvidables. En el Clausura 2017, bajo la dirección de Matías Almeyda, el Rebaño conquistó su estrella número 12 al superar a los regiomontanos 4-3 en el global. Sin embargo, en el Clausura 2023, los felinos tomaron revancha y se coronaron campeones en la cancha del Estadio Akron, al cerrar la serie con un 3-2 que empató las estadísticas de finales ganadas.

Para esta nueva eliminatoria, el precedente inmediato de la fase regular favorece a Tigres, que el pasado 11 de abril goleó 4-1 a Chivas, un resultado que siembra dudas en el bando rojiblanco pero también alimenta el deseo de revancha. Así, con historias cruzadas, bajas sensibles y un dominio histórico que ahora se pone a prueba, los cuartos de final del Clausura 2026 escribirán un nuevo capítulo de esta vibrante rivalidad.

Cruz Azul vs. Atlas: un duelo de pronóstico reservado

Cuando Atlas y Cruz Azul se cruzan en fase final, los pronósticos se vuelven un volado. Históricamente, el balance en enfrentamientos de eliminación directa —entre Liguilla y Repechaje— en torneos cortos favorece ligeramente a los rojinegros, con tres series ganadas frente a dos de La Máquina, una paridad que habla de dos equipos que nunca se rinden y que, cuando se encuentran, suelen definirlo todo en los detalles.

El más reciente antecedente, apenas en el Clausura 2026, le dio la razón a Cruz Azul, que avanzó a la siguiente ronda y reivindicó su condición de protagonista en la fase caliente del torneo. Mientras que el primer duelo decisivo entre ambos data del Invierno 1997, en Cuartos de Final, donde la Máquina se impuso con una goleada histórica de 5-1 en el global. Aquella temporada terminó con el octavo título para los celestes, inaugurando una rivalidad que prometía más capítulos.

Dos años después, en el Verano 1999, Atlas tomó revancha de manera escandalosa. En semifinales, los rojinegros aplicaron un contundente 6-0 global (4-0 en la ida y 2-0 en la vuelta), dejando en evidencia a un Cruz Azul que no pudo con la jerarquía del conjunto tapatío. Ya en el Apertura 2000, la Academia avanzó nuevamente en cuartos de final tras ganar el global 2-1, consolidando un pequeño dominio sobre los celestes en esa época.

Hubo que esperar hasta el Clausura 2023 para que ambos se reencontraran en una instancia definitiva, esta vez en el Repechaje, donde Atlas volvió a sonreír con un ajustado 1-0 en el Estadio Azteca. Sin embargo, el más reciente antecedente, en el Clausura 2026, le devolvió la esperanza a la afición cementera, cuando la Máquina logró avanzar y demostró que, en los torneos cortos, esta rivalidad sigue tan pareja como impredecible. Con tres triunfos rojinegros y dos celestes, el próximo capítulo promete mantener viva la llama de un duelo que nunca defrauda.

Pachuca, Toluca y una final que dejó cuentas pendientes

Cuando Pachuca y Toluca se citan en la Liguilla, los Diablos Rojos suelen sonreír. En número de series eliminadas, la ventaja es para el conjunto mexiquense, que ha construido una tradición de éxito en los torneos cortos.

Sin embargo, los Tuzos guardan en su memoria la final del Apertura 2022, donde Pachuca se coronó campeón con un contundente 8-2 global, una de las definiciones más desiguales en la historia reciente del futbol mexicano.

El historial en Liguilla favorece a Toluca, con triunfos en el Bicentenario 2010, Apertura 2006 y Apertura 2005, mientras que Pachuca presume victorias en el Invierno 2001 y Invierno 1999.

Más allá de los cruces directos, el dominio histórico general también pertenece a Toluca, con 25 victorias en 62 partidos frente a Pachuca, lo que refuerza su etiqueta de favorito histórico en esta rivalidad.