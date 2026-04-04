Clima en México HOY 4 de abril: lluvias, calor extremo y posible formación de tornados

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este sábado 4 de abril estará marcado por condiciones climáticas extremas en distintas regiones del país, con lluvias intensas, posibles tornados y una persistente onda de calor.
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Lluvias intensas y riesgo de tornados
En el norte y noreste de México se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, especialmente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde podrían registrarse acumulaciones significativas.
Además, las autoridades alertaron por vientos intensos con posibilidad de formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que representa un riesgo para la población.
En otras regiones del país, como el centro, occidente, sur y sureste, también se pronostican chubascos y lluvias, algunas acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
Onda de calor persiste
A pesar de las lluvias, continuará la onda de calor en varias entidades, con temperaturas que podrían alcanzar entre 40 y 45 grados en zonas de Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas.
Otros estados como Jalisco, Oaxaca y Veracruz mantendrán temperaturas superiores a los 35 grados, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor.
Frío en zonas altas
En contraste, regiones montañosas del norte y centro del país registrarán temperaturas bajo cero, con heladas en estados como Baja California, Chihuahua y Durango.
Clima en el Valle de México
En la Ciudad de México y el Estado de México, el día iniciará con ambiente fresco y bruma, pero por la tarde se prevé un incremento de nubosidad con lluvias y chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las temperaturas oscilarán entre:
- 11 a 13 °C de mínima y 26 a 28 °C de máxima en la capital
- 4 a 6 °C de mínima y 23 a 25 °C de máxima en Toluca