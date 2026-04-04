Clima en México HOY 4 de abril: lluvias, calor extremo y posible formación de tornados

El SMN prevé lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible formación de tornados en el norte del país este 4 de abril.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este sábado 4 de abril estará marcado por condiciones climáticas extremas en distintas regiones del país, con lluvias intensas, posibles tornados y una persistente onda de calor.

LEE ADEMÁS: Tipo de cambio hoy 4 de abril 2026: ¿Cómo amaneció la compra y venta del dólar en México?

Lluvias intensas y riesgo de tornados

En el norte y noreste de México se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, especialmente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde podrían registrarse acumulaciones significativas.

Además, las autoridades alertaron por vientos intensos con posibilidad de formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que representa un riesgo para la población.

En otras regiones del país, como el centro, occidente, sur y sureste, también se pronostican chubascos y lluvias, algunas acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Onda de calor persiste

A pesar de las lluvias, continuará la onda de calor en varias entidades, con temperaturas que podrían alcanzar entre 40 y 45 grados en zonas de Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas.

Otros estados como Jalisco, Oaxaca y Veracruz mantendrán temperaturas superiores a los 35 grados, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor.

Frío en zonas altas

En contraste, regiones montañosas del norte y centro del país registrarán temperaturas bajo cero, con heladas en estados como Baja California, Chihuahua y Durango.

Clima en el Valle de México

En la Ciudad de México y el Estado de México, el día iniciará con ambiente fresco y bruma, pero por la tarde se prevé un incremento de nubosidad con lluvias y chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las temperaturas oscilarán entre: