Clima hoy 18 de abril 2026: calor extremo, lluvias fuertes y posibles tornados en México

El pronóstico indica temperaturas superiores a 30 °C en 29 estados, con máximas de hasta 45 °C en regiones del país.

El pronóstico del clima para este sábado 18 de abril de 2026 anticipa un escenario contrastante en México: mientras 29 estados superarán los 30 °C, diversas regiones enfrentarán lluvias fuertes, vientos intensos e incluso posibles tornados.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones responden a la interacción de sistemas atmosféricos que mantendrán tanto la onda de calor como fenómenos de inestabilidad.

Lluvias fuertes y riesgo de fenómenos severos

En el noreste del país se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y granizo, principalmente en:

Nuevo León

Tamaulipas

Coahuila

San Luis Potosí

Chiapas

Además, se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h en estados como Chihuahua, así como la posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Altas temperaturas en gran parte del territorio

El calor continuará siendo protagonista en la mayor parte del país:

40 a 45 °C: Sinaloa, Michoacán y Guerrero

Sinaloa, Michoacán y Guerrero 35 a 40 °C: Sonora, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, entre otros

Sonora, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, entre otros 30 a 35 °C: Baja California Sur, Guanajuato, Estado de México y Quintana Roo

La onda de calor persistirá especialmente en regiones del occidente y sur del país.

Descenso de temperatura por la noche en el norte

A pesar del ambiente caluroso durante el día, una masa de aire polar provocará un descenso de temperaturas nocturnas en el norte y noreste.

Incluso se esperan heladas en zonas serranas, con mínimas de hasta -5 °C en estados como Chihuahua, Durango y Puebla.

Clima en CDMX y Valle de México

En la Ciudad de México, el día iniciará con cielo despejado y ambiente templado, mientras que por la tarde se prevé:

Temperatura máxima: entre 29 y 31 °C

entre 29 y 31 °C Ambiente cálido y cielo medio nublado

Sin lluvias en CDMX, pero con posibles chubascos en el Estado de México

En Toluca, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 26 °C.

Fin de semana con clima extremo y contrastante

El panorama general apunta a un fin de semana con condiciones extremas, donde el calor intenso convivirá con lluvias, vientos fuertes y descensos térmicos nocturnos.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante las altas temperaturas, así como mantenerse atentos a posibles tormentas y ráfagas de viento.