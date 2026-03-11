CMB regala mini cinturón verde y oro a Anthony, hijo de David Benavidez

El hijo de David Benavidez se robó los reflectores al recibir un mini cinturón del CMB durante la promoción de la pelea ante ‘Zurdo’ Ramírez.

Como ya es costumbre en cada una de sus presentaciones públicas, en la conferencia de ‘Martes de Café’ donde promocionó su pelea del próximo 2 de mayo ante Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, el ‘Bandera Roja’ David Benavidez estuvo acompañado por su pequeño hijo Anthony, quien va que vuela para tomar la estafeta cuando su famoso padre haya culminado su carrera.

El pequeño continuará el legado de los Benavidez que empezó con su abuelo José, su padre David y en unos cuantos años él será quien libre las batallas arriba del ring.

Recientemente ha ganado atención en redes sociales por algunas cosas que ha dicho al micrófono, incluso realizando su primer sparring a principios de 2026.

Y su presencia no pasó desapercibida para el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, quien trató de entrevistarlo, luego le pidió que hiciera un poco de sombra, y al final lo sorprendió con un regalo especial.

“Los amo y los quiero mucho”, fueron las escuetas palabras de Anthony cuando conversó con Sulaimán y luego, sin ninguna pena, se puso a hacer sombra, acción que conmovió a los presentes.

Como obsequio especial, Benavidez Jr. recibió de manos del presidente del CMB un mini cinturón verde y oro, una bata y guantes de boxeo, los cuales lució con orgullo y hasta posó para la foto.

Sulaimán también entregó un par de ‘cinturoncitos’ a los hijos de Gilberto Ramírez, quienes no estuvieron presentes, pero le pidió al campeón que se los diera con cariño.