CMB y su iniciativa por generar más campeones mexicanos: “Definitivamente hay un recambio generacional”

El boxeo mexicano vive un recambio generacional ante el fin de la era de grandes campeones como el Canelo Álvarez

El boxeo mexicano atraviesa un profundo recambio generacional. Aquellas épocas de Julio César Chávez en los años 90 o de Marco Antonio Barrera, Erik Morales y Juan Manuel Márquez en los 2000 han quedado atrás. Ahora, la gloriosa era de Saúl “Canelo” Álvarez se acerca a su inevitable ocaso y, con ello, el pugilismo nacional deberá encontrar a sus nuevos campeones.

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Hasta este abril de 2026, México cuenta con siete campeones mundiales absolutos y diversos monarcas interinos que mantienen intacto el respeto del país en el boxeo internacional. Pero lo cierto es que en el seno del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se reconoce esta sequía de figuras.

“Pitbull Cruz es nuestro campeón interino de peso superligero, Canelo estuvo mucho tiempo campeón. Rey Vargas es campeón en receso. Muchas estadísticas y números muchas veces desvirtúan lo que es la realidad, pero está Benavidez, Fundora, hay mucho talento mexicano, muchas campeonas y campeones. Definitivamente hay un recambio generacional que se vive en este momento”, reconoció Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, durante el Martes de Café.

“Hubo una época de Chávez, de Morales, Barrera y Márquez; otra de Canelo. Ahora es una generación en la que estamos entrando con mucho talento y pronto habrá muchos más campeones. Sí, definitivamente estamos en un programa de boxeo muy fuerte, hay muy buena representación”, añadió.

Es por eso que, con ese compromiso por la formación de nuevos talentos en el pugilismo nacional, el CMB celebró su tradicional Martes de Café en las instalaciones del gimnasio The Jab, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, con invitados de gran calibre, como la campeona mundial Gabriela “Bonita” Sánchez, Jacky Calvo, el ex campeón Carlos Cuadras y el ex monarca Francisco “Bandido” Vargas, además de diversas personalidades del boxeo, para promover la práctica de este deporte en busca de nuevos valores.

“El boxeo profesional nace en los gimnasios, y nuestra meta es brindar una colaboración mutua y sólida con nuestros atletas. Soy una persona apasionada por el boxeo mexicano y aspiramos a continuar como un referente en este deporte”, sentenció Ricardo Cabañas, director de The Jab.