CMLL: Campeones Nacionales buscan pase al Campeonato Universal 2026

A una semana de la celebración del 70 Aniversario de la Arena México, el Viernes Espectacular del CMLL será protagonizado por la presencia de los campeones nacionales, quienes buscarán el último pase para disputar el Campeonato Universal 2026.

La eliminatoria contará con una baraja de monarcas de alto nivel: Esfinge (Campeón Nacional Semicompleto), Akuma(Campeón Nacional Completo), Black Tiger (Campeón Nacional de Parejas), Guerrero Maya Jr. (Campeón Nacional Medio), Felino Jr., El Cobarde e Hijo de Stuka Jr. (Campeones Nacionales de Tríos), Calavera Jr. I (Campeón Nacional Ligero) y Capitán Suicida (Campeón Nacional Welter).

Cabe señalar que el primer boleto lo ganó Máscara Dorada, mientras que Hechicero se impuso en la segunda fase. Este viernes se definirá al tercer integrante del triangular final que engalanará el festejo de las siete décadas del “Coso de la Doctores”.

En un capítulo más de la intensa rivalidad entre los Guerreros Laguneros y Los Infernales, la tercia de Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero se enfrentará a Averno, Euforia y Mephisto, en un duelo donde el orgullo y la jerarquía estarán en juego.

Otro de los combates que prometen grandes emociones es el choque de facciones entre la espectacularidad técnica de Max Star, Futuro y Valiente Jr. ante la rudeza del equipo conformado por El Difunto, Barboza y Furia Roja.

La segunda lucha de la noche será un match relámpago con límite de 10 minutos entre Garra Negra y Keyra, un enfrentamiento de pronóstico reservado por la velocidad de ambos gladiadores. Mientras tanto, las hostilidades arrancarán con el duelo de Magia Blanca, Tornado y Rey Pegasus frente a Vegas Depredador, Kimba y Tenochca.