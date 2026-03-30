CMLL: Neón y Atlantis Jr. conquistan una Arena México vibrante; Black Tiger imparable

Con un lleno total y una calidad luchística de exportación, la “Catedral” vibró con el triunfo de Neón y Atlantis Jr. Además, el nuevo Black Tiger y Averno imponen su ley en una semifinal de alarido

No cabía ni un alfiler. La Arena México lució sus mejores galas para recibir a una afición que llevó el recinto al grado máximo de euforia. En una batalla estelar que quedará para el recuerdo, la tercia técnica conformada por Atlantis Jr., Esfinge y Neón dio un golpe de autoridad al imponerse a los “Hermanos Chávez”, Ángel de Oro y Niebla Roja, quienes hicieron equipo con un soberbio Soberano Jr.

El encuentro fue una montaña rusa de emociones. Soberano Jr. demostró por qué es de los rudos más letales al contener al heredero de la Atlántida con un tornillo y toque de espaldas que silenciaron por momentos a la grada. Sin embargo, el destino tenía preparado un nuevo héroe: Neón. Con una agilidad pasmosa, el joven esteta fulminó a Niebla Roja con unas patadas en cascada y el toque de espaldas de rigor, desatando la locura total en el coloso de la Doctores.

Black Tiger y Averno: Una alianza de hierro

En el turno semifinal, la experiencia de Averno se combinó a la perfección con la renovada ferocidad de Black Tiger(antes Magnus). Los rudos castigaron sin piedad a Templario y Flip Gordon en la primera caída. Aunque los técnicos reaccionaron en la intermedia bajo una ensordecedora ovación, la astucia de los rufianes se impuso en la definitiva. Black Tiger selló la victoria al poner las espaldas planas del estadounidense Flip Gordon, dejando claro que su nueva identidad viene acompañada de un hambre de triunfo insaciable.

ブラック・タイガーの勝利！Black Tiger se llevó la victoria al ejecutar un potente Tiger Bomb sobre Flip Gordon. Averno fue un aliado de lujo en su presentación, donde juntos derrotaron al norteamericano y a Templario.#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/teDICQovII — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 28, 2026

Amazonas de alto voltaje

La división femenil no se quedó atrás en intensidad. En relevos increíbles, Princesa Sugehit, India Sioux y Olympiase llevaron el triunfo tras una batalla de resistencia pura ante Marcela, Zeuxis y Skadi. El duelo personal entre Sugehit y Marcela sacó chispas, siendo la regiomontana quien terminó rindiendo a la “Morena de Fuego” en la caída definitiva.

El resto de la cartelera