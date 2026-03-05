La Noche de las Amazonas 2026: cuándo es la función 100% femenil del CMLL en la Arena México | Foto: CMLL

La Noche de las Amazonas llega a la Arena México con una función 100% femenil del CMLL. Conoce la fecha, cartelera y todos los detalles del evento

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Mundial de Lucha Libre celebrará este viernes 6 de marzo una de sus funciones más especiales del año con La Noche de las Amazonas, un evento completamente protagonizado por luchadoras.

La cita será en la histórica Arena México, donde se presentará una cartelera integrada por ocho combates femeniles, destacando el talento de las gladiadoras del pancracio nacional e internacional.

Las Amazonas toman la Arena México

La función será un homenaje al talento y la fuerza de las luchadoras del CMLL, conocidas como Las Amazonas, quienes se han consolidado como una de las divisiones femeniles más importantes de la lucha libre.

Durante la velada, las protagonistas serán exclusivamente mujeres, quienes ofrecerán combates de alto nivel en uno de los recintos más emblemáticos del deporte espectáculo en México.

Invitadas internacionales de lujo

Uno de los grandes atractivos de la función será la presencia de estrellas provenientes de empresas internacionales como All Elite Wrestling y World Wonder Ring STARDOM.

Esta participación refleja las alianzas internacionales que el CMLL mantiene con diferentes promociones del mundo, lo que permitirá que el público disfrute de enfrentamientos inéditos y estilos diversos dentro del ring.

Lucha estelar por el campeonato mundial

La batalla principal de la noche será por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL, donde la campeona Mercedes Moné defenderá su título ante la retadora Persephone.

Este combate promete ser uno de los momentos más intensos de la función, con dos luchadoras de gran prestigio que buscarán imponer su dominio en el ring.

Una cartelera llena de combates destacados

La función contará con siete enfrentamientos adicionales que prometen emociones de principio a fin. Entre ellos destaca:

Lucha Estelar – Campeonato Mundial Femenil del CMLL Mercedes Moné (c) vs Persephone Campeonato Mundial Femenil de Parejas del CMLL Lluvia y La Jarochita vs Starlight Kid y Mei Seira Mano a Mano Olympia vs Megan Bayne Mano a Mano Zeuxis vs Mina Shirakawa Triangular por la Copa Irma González Marcela vs La Magnífica vs Princesa Sugehit Relevos Increíbles La Catalina y Sanely vs Keyra y Garra Negra Mano a Mano Dark Silueta vs Maika Campeonato Nacional Femenil de Parejas Skadi y Kira vs Metálica y Candela

Boletos disponibles para una noche imperdible

Los aficionados que deseen asistir a La Noche de las Amazonas podrán adquirir sus entradas directamente en las taquillas de la Arena México o a través del sistema Ticketmaster.

La función forma parte de los eventos especiales del CMLL dedicados a la lucha femenil, ya que octubre también es considerado el Mes de las Amazonas, donde se celebran torneos como el Grand Prix y el Campeonato Universal femenil. Sin duda, será una noche histórica para el pancracio femenil.