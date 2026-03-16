CMLL y AEW: Místico es nuevo campeón y firma contrato oficial

El impacto de la lucha libre mexicana en el mercado global sigue creciendo. En una noche histórica dentro del marco de AEW Revolution, Místico no solo se alzó con la gloria al conquistar el Campeonato Mundial de Tríos de AEW, sino que también formalizó su vínculo con la empresa estadounidense mediante un contrato dual.

El ídolo de las masas, quien ya es una institución en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), ahora tendrá una responsabilidad internacional de gran peso. La noticia fue confirmada primero tras el final de la lucha con Knight y Bailey levantando en sus hombros al luchador mexicano y después por Tony Khan, presidente de AEW, a través de sus canales oficiales, oficializando la integración del “Príncipe de Plata y Oro” a las filas de la empresa de manera permanente, manteniendo su estatus en el CMLL.

THE LIVING LEGEND OF LUCHA LIBRE!



MISTICO IS #AllElite 🥹

This moment and the theme music makes me emotional. So happy to have a latin heritage in my veins 🔥 #AndNew AEW Trios World Champions! #AEW | #AEWRevolution | @caristicomx pic.twitter.com/dOlAP21jEg — AEWBlog (@AEW_Blog) March 16, 2026

Una victoria con peso de campeonato

El éxito no pudo llegar en mejor momento. Místico compartió esquina con Kevin Knight y Mike “Speedball” Bailey, formando la tercia denominada Jetspeed. Juntos, lograron imponerse ante la Don Callis Family (Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis) en una batalla intensa celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, obteniendo así su primer título en la compañía.

Este modelo de contrato dual no es nuevo para el CMLL, que ha visto cómo figuras de la talla de Hechicero, Máscara Dorada y Persephone han fortalecido el puente entre México y Estados Unidos bajo este mismo esquema de trabajo conjunto.

El nuevo capítulo del ídolo

Aunque su presencia en Estados Unidos ha sido constante desde su debut en octubre de 2023 contra Rocky Romero —incluyendo sus notables participaciones en ROH—, esta firma llega en un momento cumbre para Místico. Tras protagonizar una rivalidad de alta intensidad contra MJF, que culminó en un memorable enfrentamiento durante el 93 Aniversario del CMLL, el luchador mexicano demuestra que aún tiene mucho terreno por conquistar.

Para el “Rey de Plata y Oro”, esta oportunidad se presenta en una etapa de madurez profesional donde busca consolidar su nombre como una leyenda absoluta a nivel global. Con este nuevo contrato, se abre un abanico de posibilidades para enfrentar a las máximas estrellas de AEW, reafirmando que, a pesar de los años, su capacidad para atraer a las masas sigue siendo inigualable.