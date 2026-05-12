La Agencia Central de Inteligencia amplió operaciones con aval de Donald Trump y es vinculada a la muerte de un presunto operador del Cártel de Sinaloa

La cadena CNN reportó que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) amplió operaciones encubiertas contra cárteles mexicanos como parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump contra organizaciones de narcotráfico. El reporte atribuye la información a funcionarios estadounidenses con conocimiento del programa.

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Según CNN, el programa contempla el uso de vigilancia técnica y recolección de inteligencia para identificar movimientos, redes logísticas y operadores criminales. El reporte sostiene que la autorización permitió ampliar capacidades operativas de la agencia frente a organizaciones criminales mexicanas clasificadas por Washington como amenazas prioritarias de seguridad nacional.

CNN reportó que inteligencia estadounidense habría facilitado información en una operación contra Francisco Efraín Beltrán de la Peña, identificado como presunto operador del Cártel de Sinaloa, quien murió tras la explosión de un vehículo en Tecámac, Estado de México.

El reporte periodístico ubica la muerte de Beltrán de la Peña como uno de varios episodios vinculados a acciones de inteligencia contra estructuras del narcotráfico.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Francisco Efraín Beltrán de la Peña y Humberto Rangel Muñoz murieron en la explosión de una camioneta registrada al salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La autoridad estatal precisó que ambos provenían de Sinaloa y señaló que no existían vínculos acreditados con delitos en territorio mexiquense, sin descartar investigaciones de autoridades federales o de otras entidades.

La publicación ocurre en un contexto de presión creciente desde Washington para endurecer acciones contra el narcotráfico. Funcionarios de la administración Trump han defendido una línea de cooperación más agresiva con México en materia de seguridad, con énfasis en fentanilo, tráfico de drogas sintéticas y estructuras del crimen organizado transnacional.