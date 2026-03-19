La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación afirmó que ambas dependencias carecen de capacidad resolutiva para atender sus demandas

“Es mentira que la presidenta diga que nuestras demandas no pueden ser atendidas por un tema financiero y que si lo hace tendría que quitar dinero a programas sociales; por supuesto que eso no es cierto“, afirmó el secretario general de la Sección 9, Pedro Hernández Morales, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuviera que no hay recursos para abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, lo que implica modificar el sistema de pensiones.

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó además instalar una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, al sostener que ambas dependencias “carecen de capacidad resolutiva” para atender sus planteamientos.

“A pesar de la campaña de linchamiento y cerrazón gubernamental, podemos aseverar que esta jornada de lucha obligó al Gobierno federal a emitir un documento donde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública llaman al diálogo a la CNTE, del cual no vamos a obtener respuestas favorables, porque estas dependencias gubernamentales carecen de capacidad resolutiva“, señaló el secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco.

Entre las exigencias del magisterio se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa “Peña-AMLO”, un incremento salarial del 100 por ciento, así como justicia social y reparación del daño.

En conferencia de prensa, la CNTE recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió en campaña a abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

“Le recordamos que fue ella quien vociferó que abrogaría la ley del ISSSTE de 2007 al ganar la presidencia de la República. Hoy nos queda claro y afirmamos que representa a un gobierno de continuidad neoliberal“, señalaron.

Asimismo, la CNTE calificó como “insuficientes, demagógicas y discriminatorias” las respuestas emitidas hasta ahora por el Gobierno federal y rechazó prolongar negociaciones sin resultados.

“Desde la CNTE rechazamos las mesas de dilación y simulación“, al sustentar su negativa en un documento fechado el 20 de mayo de 2025, firmado por los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, en el que se establece que los acuerdos alcanzados serían presentados “a la consideración de la Presidenta de la República“, lo que, afirmaron, confirma que dichas instancias no tienen facultades para resolver.

“Por lo tanto, exigimos que se reinstale la mesa nacional entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y la titular del Ejecutivo federal, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, indicaron.

La secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Pérez Martínez, explicó que la decisión fue ratificada tras el análisis en la Asamblea Nacional Representativa y recordó que ya han sostenido reuniones sin resultados.

“Ya hemos tenido mesas con los secretarios de Estado en los meses de mayo y junio del año pasado y no tuvimos solución; por eso ratificamos que la mesa debe ser directamente con la presidenta de la República“, dijo.

Advirtió que, de no concretarse ese encuentro, el movimiento regresará a sus estados para reorganizarse y fortalecer nuevas acciones. “Si no se sienta la presidenta, regresamos a nuestros estados para organizarnos y salir en una próxima jornada de lucha de manera más fortalecida“, señaló.

En el mismo sentido, la secretaria general de la Sección 18 de Michoacán, Eva Hinojosa, afirmó que el magisterio no aceptará procesos de desgaste, al señalar que “queremos mesas que resuelvan, no vamos a permitir que nos lleven al desgaste físico sin solución”.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 reiteró que las decisiones deben tomarse al más alto nivel del Ejecutivo, al señalar que “en un sistema presidencialista como el mexicano se dice: no tenemos facultad para acordar con ustedes esos temas que implican la decisión de la presidenta”.

En cuanto al tema financiero, sostuvo que sí existen alternativas y cuestionó el argumento oficial sobre la falta de recursos.

“Contrastemos con los 8.2 billones de pesos que tienen de los ahorros de los trabajadores en las Afores privadas, incluida PENSIONISSSTE“, señaló, al resaltar que esos recursos pertenecen a los trabajadores, por lo que planteó un cambio de modelo hacia un sistema solidario de pensiones.

“Tendría que haber un régimen distinto, no de cuentas individuales, sino de fondos colectivos para garantizar las pensiones que requieren los trabajadores”, dijo.

Sostuvo que algunas modificaciones no implican un impacto presupuestal, como la eliminación de la reforma educativa vigente.

“Hay una reforma que no requiere de grandes recursos o ni siquiera de recursos, sino de voluntad política“, afirmó.

El dirigente también cuestionó el papel de las administradoras privadas. “No podemos aceptar que se siga privilegiando a las Afores privadas, entre ellas Afore Azteca de Salinas Pliego“, señaló.

Informó que este jueves se desarrolla el segundo día del paro de 72 horas convocado por la CNTE, con movilizaciones, plantones y acciones en al menos 22 entidades del país, entre ellas Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Veracruz y Yucatán. La jornada fue definida por la Asamblea Nacional Representativa como parte de su estrategia de movilización ante la falta de respuestas a sus exigencias.

Añadió que el plantón instalado frente a Palacio Nacional se mantendrá durante los tres días de la jornada y que las acciones continuarán. “Cuando decimos que vamos a regresar con más fuerza es porque lo vamos a hacer“, sostuvo.

Advirtió que, de no haber respuesta, el movimiento avanzará hacia nuevas acciones y no descartó una escalada en las movilizaciones, al señalar que “será responsabilidad del Gobierno mexicano si resuelve o no nuestras demandas”.

En tanto, Luis Antonio Rosales Narváez, de la Sección 7 de Chiapas, reiteró la exigencia de atención directa.

“Exigimos de manera pronta y expedita la atención a través de la Comisión Nacional Única de Negociación para que se siente y resuelva las demandas más sentidas del magisterio y de la clase trabajadora”.