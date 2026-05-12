CNTE de Chiapas lleva a Palacio exigencia por plazas y servicios básicos

La sección 7 de la CNTE acudió a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum con la exigencia de resolver desde plazas docentes hasta pago de luz y acceso a agua.

Representantes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum con una agenda centrada en demandas laborales y de infraestructura educativa en Chiapas. El secretario general de la sección, Isael González, afirmó que buscan una reunión con capacidad de resolución y no solo un encuentro político.

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El dirigente explicó que entre las exigencias está la creación de plazas docentes para atender a estudiantes que hoy no cuentan con personal suficiente o son atendidos por interinos con condiciones laborales precarias. Aseguró que algunos docentes reciben 3 mil 200 pesos por quincena, sin seguridad social, prestaciones ni pago oportuno.

La sección 7 también planteó que los gobiernos federal, estatal y municipal absorban los costos de energía eléctrica y agua potable en escuelas públicas. González sostuvo que existen planteles con adeudos de entre 200 mil y 300 mil pesos por electricidad, lo que ha derivado en cortes del servicio, mientras en otros casos madres y padres de familia pagan pipas de agua no potable para mantener operaciones escolares.

El dirigente añadió que otro objetivo del encuentro es reactivar mesas de diálogo entre autoridades educativas, la CNTE y la CENUN, en un contexto de presión sindical por negociaciones abiertas con el gobierno federal. La movilización ocurre mientras el magisterio disidente mantiene una agenda de demandas nacionales y regionales.