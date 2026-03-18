Se espera una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, donde se realizará un plantón de tres días

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció para este miércoles 18 de marzo el inicio de un paro nacional, en demanda de que se reinstalen las mesas de negociación con el gobierno federal e insistirán en la derogación de la reforma a la Ley del Issste.

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Marcha y plantón en el Zócalo capitalino

El magisterio disidente aseguró que realizará una nueva jornada de acciones a partir del miércoles 18 de marzo de 2026, que incluyen una marcha al Zócalo de la Ciudad de México y un paro de 72 horas. La marcha está convocada a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia para llegar al zócalo, donde instalarán un plantón.

Desde las primeras horas de este miércoles se prevé que las concentraciones colapsen la zona centro de la capital del país e incluso se prevé que se instalará en plantón en el zócalo capitalino, como lo han hecho en otras ocasiones.

Principales demandas de la CNTE

Entre las principales demandas de los profesores está la abrogación total a la Ley Issste de 2007, la abrogación de la reforma educativa, incremento salarial del 100 por ciento directo al sueldo base, justicia social y estabilidad laboral.

“La CNTE volverá a la Ciudad de México. Luchamos por una pensión digna que honre toda una vida enseñando”, señalan los carteles en los que la CNTE convoca al paro.

Autoridades refuerzan seguridad en Palacio Nacional

Desde las primeras estas horas de este martes, el zócalo de la Ciudad de México fue vallado, con lo que el palacio nacional quedó tras las vallas metálicas que se colocan durante este tipo de manifestaciones, que en otros casos han resultado en violencia e incluso daños a palacio nacional, por lo que también se espera que haya un fuerte dispositivo de seguridad.