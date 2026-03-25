Coinciden empresarios de México y EU en temas como seguridad, certeza jurídica e integración: Coparmex

Al hacer un balance de la gira de una delegación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) por Estados Unidos, donde se reunió con autoridades, contrapartes y socios comerciales, el presidente del sindicato patronal, Juan José Sierra Álvarez, aseguró que en los diálogos hubo amplia coincidencia en temas como seguridad, certeza jurídica e integración.

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“Sobre la importancia de mantener el T-MEC como eje de integración regional, de progresar hacia una frontera más competitiva y segura y de proteger los empleos que dependen directamente del comercio con México. En estos espacios, colocamos temas que hoy son la verdadera agenda en Washington: la seguridad, la certeza jurídica y la fortaleza de las cadenas de suministro de la región.

“El mensaje que recibimos coincide con nuestra visión: la revisión del T-MEC ya no es sólo una negociación comercial, es una negociación que exige avanzar en seguridad patrimonial y económica, capacidad de producir insumos y tecnologías estratégicos y condiciones de certeza jurídica, que den confianza a la inversión de largo plazo”, dijo en conferencia de prensa.

Sierra Álvarez consideró una buena señal que se hayan iniciado los diálogos entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, pero aseveró que la revisión estratégica debe hacerse de manera trilateral.

En ese sentido, se refirió a los cinco ejes que planteó el organismo en la gira por la Unión Americana: competitividad regional, certeza jurídica, seguridad, agenda laboral y energía.

“Dejamos claro que la revisión del T-MEC debe ser una modernización técnica que fortalezca la integración regional, y que debe ser un proceso trilateral. Las contrapartes en Estados Unidos han manifestado preocupación por la fiscalización en nuestro país”, dijo.

Señaló que los sectores privados coincidieron en que cualquier cambio en las reglas de origen debe ser gradual y negociado, ya que México no es solo el principal mercado de exportación de Estados Unidos, sino también el socio que más contenido estadounidense incorpora en lo que vende, que significa casi un 40 por ciento.

“Regresamos con alianzas fortalecidas, con interlocutores que escucharon y con una agenda de seguimiento clara. Pero sobre todo, regresamos con una convicción renovada: la voz del sector privado mexicano fue escuchada en Washington. Regresamos con tareas claras: identificamos que más allá de los aranceles, persisten barreras no arancelarias y regulatorias que limitan la inversión tanto nacional como extranjera en México”, puntualizó Sierra Álvarez.