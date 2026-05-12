Colapsa banco patrocinador de Pumas en preventa para la semifinal de vuelta

La app de Banca Mifel no aguantó la demanda de boletos y dejó a cuentahabientes sin acceso a su dinero

Se supone que entre más avanza la tecnología más fácil es la vida, pero al menos en México y en cuestión de boletos para eventos masivos, la realidad es que la cosa sigue atrasada.

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Así como los aficionados de Cruz Azul y Chivas exhibieron a Fanki, los de Pumas lo hicieron con Banca Mifel, banco patrocinador del equipo.

Y es que a través de su aplicación, los cuentahabientes de este banco tienen la posibilidad de adquirir en preventa boletos para la semifinal de vuelta ante Pachuca del próximo domingo.

Sin embargo, debido a la alta demanda los servicios digitales de Mifel colapsaron, lo cual irritó a los aficionados auriazules que quieren asegurar su boleto para el encuentro.

De hecho, el banco anunció con bombo y platillo el inicio de la preventa el cual comenzó a las 10:00 del martes y culminó a las 23:00 horas del mismo día.

Por supuesto que los seguidores auriazules que tienen cuenta en el banco buscaron aprovechar la posibilidad, pero se encontraron con la sorpresa de que la app estaba colapsada.

La bronca de esta situación es que no solo los aficionados se quedaron sin la chance de adquirir sus boletos, sino que la falta de soporte de la aplicación, dejó al resto de cuentahabientes sin poder ingresar a sus cuentas de banco, ya sea para hacer movimientos, transferencias y sobre todo, los dejó sin acceso a su dinero.

A través de redes sociales se dejó constancia de que la aplicación falló a la buena hora y los problemas que han derivado de ello.