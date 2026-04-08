Colocación de coches seminuevos avanzó en 2025: sector automotriz

El año pasado, la comercialización promedio de coches nuevos en agencias cerró con una contracción de -6.1%, lo que representa un “tropiezo” tras el incremento de +17.3% observado en 2024, según el reporte Simindex, elaborado por SimDataGroup (SDG) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

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Derivado del reporte al cuarto trimestre de 2025, la empresa de inteligencia de negocios indica que los resultados fueron mixtos: mientras en octubre y diciembre las ventas registraron disminuciones de -4.4% y -1.2%, respectivamente, en noviembre se presentó el incremento más alto del año con un 7.2%. Este repunte destaca por concentrarse en uno de los periodos tradicionalmente más dinámicos del año.

Asimismo, sobre la venta promedio de unidades seminuevas en 2025, SDG y la AMDA observan que este índice alcanzó un avance de +2.4%. En contraste con la disminución del mercado de vehículos nuevos, este comportamiento sugiere un escenario favorable para los seminuevos, con expectativas de un mayor dinamismo durante el primer trimestre de 2026.

Lo anterior ocurre a pesar de que en el último trimestre de 2025 los resultados para la venta de automotores de segunda mano fueron negativos (-5.3% en octubre, -1.2% en noviembre y -2.1% en diciembre). Sin embargo, el reporte destacó crecimientos relevantes en marzo (+16.1%) y julio (+8.5%). Estos episodios de recuperación, asociados a una mayor rotación de inventario y ajustes en precios, compensaron la debilidad del cierre de año.

Finalmente, en cuanto a las órdenes de servicio del público en general, el Simindex expuso un incremento de +0.7% respecto a 2024, lo que indica una demanda constante y estable en el mantenimiento automotriz.