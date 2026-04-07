Comisión de Búsqueda CDMX asegura que ha localizado a 83% de las personas desaparecidas reportadas en 2025

Luis Gómez Negrete informó que la capital ha desplegado más de 10 mil elementos y ha cumplido 23 de 30 compromisos con familias y colectivos

El titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que la capital ha logrado la localización de 83 por ciento de las personas desaparecidas registradas durante 2025, luego de desplegar más de 10 mil elementos en tareas de búsqueda y de explorar más de 16 kilómetros cuadrados en operativos de campo.

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Además, aseguró que, en conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la administración local reportó que 23 de los 30 compromisos asumidos con familiares y colectivos presentan un avance superior a 70 por ciento, entre ellos la creación del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, la puesta en marcha del plan de recuperaciones controladas en el Panteón Civil de Dolores, la construcción de un centro de resguardo para personas fallecidas no identificadas y la toma de perfiles genéticos a familiares y restos sin identificar.

Con esos resultados, la jefa de Gobierno rechazó las conclusiones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y sostuvo que el informe presenta deficiencias técnicas, omite información proporcionada por el gobierno mexicano y extrapola condiciones de años anteriores a la situación actual.

“Desde nuestro punto de vista, este comité deja mucho que desear”, afirmó Brugada Molina al considerar que el Comité elaboró su evaluación con información del periodo 2009-2017, pero utilizó esos datos para describir la situación actual del país y de la Ciudad de México.

“No retoman ninguna de las pruebas y de las aportaciones que hace el gobierno de México a su propio trabajo y eso es muy grave”, afirmó Brugada Molina.

Luis Gómez Negrete detalló que, entre enero y marzo, la Comisión de Búsqueda realizó 283 búsquedas individualizadas, 46 búsquedas generalizadas, 764 acompañamientos a familias y 214 entrevistas contextuales.

Añadió que también fueron revisados 5 mil 884 registros, se efectuaron 395 cotejos de información y se procesaron 2 mil 176 indicios.

El funcionario señaló que los más de 10 mil elementos desplegados participaron en mil 307 acciones de búsqueda, en las que fueron explorados 16.3 kilómetros cuadrados en distintos puntos de la capital.

Precisó que el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas concentrará servicios jurídicos, psicológicos, médicos y de acompañamiento para familiares, mientras que el centro de resguardo temporal para personas fallecidas no identificadas permitirá conservar y clasificar restos humanos antes de su identificación.

Asimismo, explicó que el plan de recuperaciones controladas en el Panteón Civil de Dolores busca ordenar y sistematizar la recuperación de restos, al tiempo que la toma de perfiles genéticos a familiares y restos sin identificar permitirá ampliar los cruces de información y acelerar los procesos de identificación.

Brugada Molina sostuvo que el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas no distingue entre las distintas realidades de las entidades federativas y omite las acciones emprendidas por la Ciudad de México.

Afirmó que la capital mantiene una política de atención permanente en materia de desapariciones, con trabajo directo con familiares, colectivos y dependencias de seguridad y procuración de justicia.

“Se elaboró con datos de una época muy distinta y los extrapolan al presente. No se reconoce el trabajo institucional, ni los cambios normativos, ni las acciones que hoy se realizan todos los días para localizar a las personas”.

La jefa de Gobierno aseguró que la localización de 83 por ciento de las personas desaparecidas registradas este año demuestra que existe una estrategia operativa con resultados concretos.

Añadió que el gobierno capitalino mantendrá las búsquedas en campo, la ampliación de los bancos genéticos, la recuperación e identificación de restos y la atención directa a las familias.

“Nosotros vamos a seguir trabajando con los familiares, con los colectivos y con todas las instituciones. No vamos a dejar de buscar a ninguna persona desaparecida“, afirmó.

Brugada Molina indicó que la evaluación de Naciones Unidas no distingue entre las distintas realidades de las entidades federativas y omite el esfuerzo desplegado por la Ciudad de México para atender a familiares, mejorar la coordinación institucional y fortalecer las capacidades de búsqueda.

La jefa de Gobierno sostuvo que la localización de 83 por ciento de las personas desaparecidas reportadas este año demuestra que existe una estrategia operativa con resultados concretos.

Señaló que el gobierno capitalino mantendrá las búsquedas en campo, la ampliación de los bancos genéticos, la recuperación e identificación de restos y la atención directa a las familias.

“Nosotros vamos a seguir trabajando con los familiares, con los colectivos y con todas las instituciones. No vamos a dejar de buscar a ninguna persona desaparecida”, afirmó.

Por lo anterior insistió en que la administración local mantendrá abiertos los mecanismos de diálogo con familiares y organizaciones, al tiempo que continuará respondiendo a las observaciones internacionales con información y evidencia documental sobre las acciones realizadas en la Ciudad de México.