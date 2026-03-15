Descubre cómo ver online el capítulo 5 de ‘Como agua para chocolate’ en HBO Max y no te pierdas la apasionante historia de Tita

La serie “Como agua para chocolate” se encuentra en un punto de alta tensión dentro de la historia, donde la vida de Tita se ve cada vez más envuelta en problemas.

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El destino de su romance con el Dr. Brown y su relación con Pedro se torna cada vez más incierto, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos.

Desde su primera temporada, la serie se robó el corazón del público gracias a su mezcla de romance, drama y elementos mágicos. Ahora, los fans están pendientes de qué pasará con Tita y la evolución de su relación con Pedro, mientras la historia avanza con nuevos conflictos y secretos familiares.

Lo que pasó en el capítulo 4

En el capítulo 4, la tensión aumenta: mientras Rosaura intenta apresurar su boda, Tita es acechada por el fantasma de su madre y Pedro descubre un oscuro secreto.

Los momentos de pasión entre Tita y Pedro generan culpa en la protagonista, y la celebración del Día de Muertos trae consigo obstáculos incómodos y tensos en la trama.

Por otro lado, Gertrudis descubre la verdad sobre su padre y decide aceptar esa parte de su identidad, a pesar de que su hijo está lejos de la Revolución.

Los problemas estomacales de Rosaura aumentan, y su odio hacia Tita crece, especialmente cuando sospecha que su hermana podría estar embarazada, agregando más drama a la historia familiar.

Disponibilidad del próximo capítulo

Los espectadores que quieran seguir la historia pueden ver el capítulo 5 de “Como agua para chocolate” en HBO Max, donde continuarán los momentos de romance, drama y sorpresas que caracterizan esta adaptación de la novela de Laura Esquivel.

El nuevo episodio estará disponible el domingo 15 de marzo, ofreciendo nuevas intrigas en la vida de Tita.

Esta temporada promete más giros dramáticos, romances intensos y situaciones llenas de emociones, consolidando a la serie como un contenido imprescindible para los amantes del drama romántico y la narrativa mágica. Cada capítulo mantiene a los espectadores atentos a los secretos familiares y los conflictos personales de los personajes.

Recomendaciones para los fans

Para no perderse ningún detalle, se recomienda seguir la serie directamente en HBO Max, donde los episodios se publican semanalmente.

La historia combina elementos de tradición mexicana, amor prohibido y tensión familiar, ofreciendo una experiencia completa que mantiene a todos pendientes de cada desarrollo de Tita y su entorno.