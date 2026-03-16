Cómo invertir tu dinero sin ser experto: consejos de Banorte paso a paso

Invierte responsablemente con Banorte. Aprende pasos, instrumentos y riesgos para hacer crecer tu dinero aunque no seas experto

No se necesita ser el Lobo de Wall Street para invertir, asegura José Luis Muñoz Domínguez, director ejecutivo de Sustentabilidad y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte; “si sabes usar una app bancaria, ya tienes el 50% del camino avanzado. El otro 50% es educación financiera básica”.

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En este sentido, explica que ahorrar es vital, pero no es suficiente si el dinero se queda quieto. “¿La razón? La inflación. Tus 100 pesos hoy pueden comprar menos de lo que comprarán mañana. En pocas palabras: si tu dinero ‘duerme’, pierde poder adquisitivo”.

Así, inicia por comentar lo que significa invertir, que es poner tu dinero a trabajar para que genere más dinero; “en lugar de guardar 1,000.00 pesos en un cajón (donde no crecen), los colocas en un instrumento financiero que te paga una ganancia si tú le permites ‘moverlos’ durante un tiempo. Esa ganancia se llama rendimiento”.

Para entenderlo mejor, Muñoz Domínguez pide que uno aprenda “tres palabras mágicas”: Rendimiento, que es la ganancia que puedes obtener por invertir; Riesgo, la posibilidad de ganar menos y Horizonte de inversión, que es el tiempo que puedes dejar tu dinero trabajando (corto, mediano o largo plazo).

Pero eso sí, advierte que durante el tiempo que dure la inversión no se podrá disponer de ese dinero, por eso “reflexiona cuándo necesitarás usarlo para determinar cuánto tiempo puedes dejarlo. ¿Lo mejor? Hay inversiones desde un día”.

Asimismo, el directivo de Banorte comenta que hay una regla sencilla: “a mayor rendimiento potencial, mayor riesgo. Y entre más largo el plazo, más posibilidades tienes de recuperarte de altibajos”.

Por otro lado, comenta los tres pasos para invertir, y el primero es “ordenar tus finanzas. No se trata de correr a comprar acciones mañana. Primero hay que hacer un presupuesto, determina cuánto dinero necesitas, para cuándo y en qué lo usarás. Eso te ayudará a no invertir el dinero con el que vas a pagar tu renta mañana”.

El segundo paso se trata de descubrir tu perfil, “porque no todos invierten igual”.

Y, en ese sentido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que existen tres perfiles básicos:

Conservador(a) : prioriza seguridad y estabilidad, suele invertir en instrumentos de deuda como CETES .

: prioriza seguridad y estabilidad, suele invertir en instrumentos de deuda como . Moderado(a) : busca equilibrio. Invierte una parte en opciones más estables (deuda: intereses fijos) y otra en opciones que pueden crecer más (renta variable: acciones que suben y bajan).

: busca equilibrio. Invierte una parte en opciones más estables (deuda: intereses fijos) y otra en opciones que pueden crecer más (renta variable: acciones que suben y bajan). Arriesgado(a): busca mayor rentabilidad en el largo plazo y tolera más las subidas y bajadas del mercado.

Cabe señalar que tu edad, metas, ingresos y tolerancia al riesgo influyen. No hay uno mejor que otro: hay uno mejor para ti.

Como tercer paso, recomienda que se conozcan los diferentes instrumentos, cada grupo financiero tiene los propios, por lo que si eres principiante tienes varias opciones ¡y no necesitas millones de pesos!

En este caso, están los Fondos de inversión, donde reúnen el dinero de muchas personas y lo administran profesionales. Desde tu aplicación Banorte Móvil encontrarás un fondo que se adapte a tu perfil con diversas tasas de rendimiento y plazos.

Está el Pagaré Banorte, un instrumento de inversión a plazo fijo que ofrece rendimientos con tasa fija. Ideal para inversiones seguras con plazos flexibles (1 a 366 días). Esta opción está disponible en Banorte Móvil o Banca en Línea.

Están las aportaciones voluntarias a la Afore, que también son inversión para tu retiro, y los CETES, instrumentos del gobierno considerados de bajo riesgo.

Tanto para personas como para PyMEs, el principio es el mismo: el dinero que sabes que no vas a usar mañana puede ponerse a trabajar en instrumentos de corto, mediano o largo plazo, según tus necesidades.

Invertir es planear. No necesitas ser experto(a), pero sí responsable e informado(a), porque cuando entiendes cómo funciona tu dinero, dejas de trabajar solo por él… y empiezas a hacer que él trabaje para ti, puntualiza José Luis Muñoz Domínguez.