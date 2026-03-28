“¿Cómo se llama el Golfo?” Sheinbaum corrige a Trump y atiende crisis del frijol en Zacatecas

Sheinbaum responde a Trump por el Golfo de México y enfrenta reclamos de productores de frijol en Zacatecas; promete revisar el programa tras Semana Santa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó a Sombrerete con dos frentes abiertos. Desde Zacatecas respondió a Donald Trump, quien insistió en llamar “Golfo de América” al Golfo de México, y también enfrentó el reclamo de productores de frijol por la caída de precios.

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Sin mencionar directamente a Donald Trump, Sheinbaum respondió a las declaraciones del presidente estadounidense.

“No queremos ningún problema con el gobierno de Estados Unidos, somos socios… Pero otra vez dijeron que el Golfo se llamaba Golfo de América. ¿Cómo se llama el Golfo?”, preguntó.

La multitud respondió: “¡Golfo de México!”

Mientras tanto, en el mismo acto, productores comenzaron a reclamar por el desplome del precio del frijol, que cayó tras una cosecha récord en Zacatecas.

El gobernador David Monreal Ávila reconoció el problema y admitió que aún hay pendientes, especialmente en la comercialización del grano.

“Hay mucho que trabajar en el tema de comercialización”, señaló, al reconocer que la buena cosecha no se ha traducido en mayores ingresos.

La presidenta abordó directamente el tema y reconoció el problema: “Sí tienen razón… les están pagando 7 pesos el kilo”.

Recordó que el año pasado el frijol se vendía entre 16 y 18 pesos por kilo, mientras ahora intermediarios (“coyotes”) lo compran barato y lo venden hasta en 34 pesos en tiendas.

Los productores insistieron en que el programa de acopio es insuficiente y que miles de toneladas siguen sin comprador.

Ante la presión, Sheinbaum anunció una posible ampliación del programa de acopio, en coordinación con María Luisa Albores González y el gobierno estatal.

“Vamos a hacer una ampliación del programa”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que primero se deben revisar recursos y volúmenes disponibles, para definir cuántas toneladas adicionales podrán comprarse.

La presidenta adelantó que después de Semana Santa se presentará una propuesta concreta en Zacatecas.

“Entendemos la desesperación porque está muy bajo el precio del frijol”, reconoció.

Además, planteó impulsar el consumo nacional de frijol y fortalecer la venta directa sin intermediarios.

Sheinbaum anunció una campaña nacional de consumo y reivindicó el producto: “Somos frijoleros, a mucha honra”.

También explicó que se fortalecerá el programa de Alimentación para el Bienestar, comprando directamente a productores y vendiendo en Tiendas del Bienestar para evitar intermediarios.

Finalmente, confirmó que tras Semana Santa, María Luisa Albores y David Monreal regresarán a Zacatecas para presentar la ampliación del programa de acopio de frijol.