“Con el alma hecha pedazos”; Malagón se expresó tras romperse el tendón y quedar fuera del Mundial

El portero se lastimó solo en el juego ante Philadelphia por Concacaf; ya fue evaluado y será operado en México

América volvió de inmediato a México luego de ganarle a Philadelphia de visita el martes, pero con la desgracia de que Luis Ángel Malagón se rompió el tendón de aquiles.

Han sido horas de mucha tristeza, dolor y reflexión para el arquero mexicano, porque se perderá el Mundial con la Selección, ya que estará fuera al menos medio año, si es que logra tener una recuperación exitosa en tiempo y forma.

Por ello, y sabedor de que se quedó sin la chance de jugar una Copa del Mundo, el arquero se expresó a través de sus redes sociales:

“Herido y triste, con el alma hecha pedazos. Tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué? Ese sueño (el Mundial), parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta“, escribió Malagón en su Instagram.

Luis Ángel se lastimó en el primer tiempo del juego ante el equipo de la MLS, completamente solo y al momento de querer despejar una pelota; ahí fue que le tronó el tendón y de inmediato cayó al césped.

“Hay momentos en la vida difíciles de entender. Sobre todo cuando te manejas en una línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón, quiero agradecer a todos por sus palabras y oraciones, sobre todo a mi familia por no abandonarme nunca“, agregó el cancerbero.

Fue evaluado en México y será operado a la brevedad

Ya de vuelta en territorio nacional, Luis Ángel Malagón fue llevado a un hospital para ser valorado por los especialistas y determinar el grado de ruptura que sufrió en el tendón de aquiles.

Además, al arquero ya le fue colocada una bota ortopédica para inmovilizar la zona afectada en el tobillo y favorecer la desinflamación, para después ser operado a la brevedad e iniciar con su proceso de rehabilitación.

El jugador usa muletas para poderse desplazar en su domicilio, a la espera de que pueda ser intervenido y se resuelva la lesión, que tristemente para su causa lo dejará fuera de la Copa del Mundo.

Malagón y su historial de desgracias

Esta no fue la primera vez que el arquero americanista se lesiona previo a un torneo importante, que a la postre lo deja fuera de la competición.

En 2024, previo a la Copa América, sufrió de una lesión muscular que lo bajó del certamen y en su lugar portereó el entonces arquero de los Pumas, Julio González.

En aquel momento, se le criticó al arquero porque corrió la versión de que fingió esa lesión para no ser el arquero de ese Tri que dirigía Jaime Lozano y que jugó ese torneo con una Selección alternativa, para prevenir una mancha en su carrera en Selección. Al final, México ni avanzó de la fase de grupos.

En 2021, rumbo a Tokio 2020, el arquero sufrió una luxación de codo, que le impidió ser titular en ese equipo. Aunque sí ganó la Medalla de Bronce, no pudo jugar y fue Guillermo Ochoa quien estuvo bajo los tres palos.