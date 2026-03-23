Con el pie derecho, debut con caballos de Juan Pablo Ibarra

La mañana de este domingo fue de emociones intensas y entrega sin reservas. Con ejemplares de Ganadería Ginés Bartolomé y Ganadería Antonio Ordóñez, la jornada tuvo como eje el esperado debut con caballos del mexicano Juan Pablo Ibarra, quien logró dejar su huella al cortar una oreja tras una actuación de arrojo y determinación.

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El festejo abrió con Sergio Rollón recibiendo al primero con verónicas templadas en el tercio. Mostró disposición al quite por chicuelinas y un inicio de faena vibrante, con cambiados por la espalda. El novillo ofreció buen son por el pitón izquierdo, permitiendo una labor de trazo largo y buena expresión. Cerró con manoletinas, pero falló con la espada —dos pinchazos antes de la estocada final—, perdiendo el trofeo y quedando en vuelta al ruedo.

El turno de Ibarra llegó con el segundo, de Antonio Ordóñez. El mexicano se fue a los medios de rodillas con una larga cambiada que encendió los tendidos. Con suavidad lo llevó al caballo por chicuelinas y, ya con la muleta, repitió de rodillas. El novillo mostró calidad, y aunque cimentó su faena por derechazos, fue por el pitón izquierdo donde logró mayor profundidad y temple. Sin embargo, la espada —media estocada tras pinchazo— le impidió tocar pelo, recibiendo ovación.

El tercero devolvió a Rollón al ruedo ante un novillo de mayores complicaciones. Lo recibió por verónicas y quitó por tafalleras, iniciando la faena por el pitón derecho, el lado más potable. A pesar de que el animal se descomponía, el novillero impuso su mando y construyó una faena meritoria. Falló nuevamente con la espada, pero tras un pitonazo en la cara, logró cortar una oreja como premio al esfuerzo.

Juan Pablo Ibarra, en el cierra plaza, se fue a portagayola, reafirmando su intención de impactar en su debut. Inició con cambiados de rodillas, sufriendo una aparatosa voltereta que estremeció al público. Se levantó y volvió a la cara del novillo, destacando por el pitón izquierdo con determinación. Otra voltereta en el tramo final subrayó su entrega. Mató de una estocada casi entera y, ahora sí, el acero acompañó: cortó una oreja significativa.

FICHA: Estremera (Madrid). Tercera clasificatoria del Circuito de Madrid.

Novillos de Ginés Bartolomé y Antonio Ordóñez.

Sergio Rollón: vuelta al ruedo y oreja.

Juan Pablo Ibarra: ovación y oreja.