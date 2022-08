Con Guardado de titular, Betis vence a Osasuna y es líder en España

Sevilla.- Un golazo de Borja Iglesias a los 34 minutos le valió al Betis para llevarse la victoria (1-0) y firmar un pleno de tres triunfos, en este caso al superar a Osasuna, que llegó a Sevilla también con dos triunfos y que plantó cara en busca de algo positivo, pero no supo aprovechar que jugó desde el minuto 73 con uno mas por la expulsión del central argentino Germán Pezzella.

Salió bien el Betis, pero no encontró la vías de marcar y fue Osasuna el que se creció con el paso de los minutos, aunque no aprovechó sus opciones y el rival sí lo hizo para irse al descanso en ventaja, mientras que en la segunda los locales no supieron sentenciar y los visitantes tampoco encontrar el tanto del empate ante la inferioridad numérica del adversario.

Se planteó una pugna entre dos equipos que habían ganado sus dos partidos en el arranque del torneo y que tenían la ilusión de hacer un pleno en esta tercera cita con la intención de dormir este viernes en solitario en lo mas alto de la clasificación.

La formación navarra, que logró sus dos triunfos en el estadio El Sadar, ante el Sevilla (2-1) y Cádiz (2-0), se estrenaba como visitante en el Benito Villamarín, donde le esperó otro conjunto andaluz, el Betis del chileno Manuel Pellegrini, quien repitió por tercera vez alineación pese a que en esta ocasión disponía de muchos más jugadores al recuperarse varios lesionados y otros al haber sido inscritos en la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en las últimas horas.

Jagoba Arrasate, consciente del ímpetu que pone el equipo verdiblanco en busca del área rival, se parapetó con muchos hombres delante de Sergio Herrera con la idea de encontrar soluciones cuando el balón estuvieran en poder de los visitantes y así lo intentó a los ocho minutos su hombre mas adelantado, el argentino Chimy Ávila.

Pero fue el conjunto local el que llevó el peso del partido y la posesión de la pelota con un equipo que presionó alto y que impidió que el rival pensara demasiado en sus misiones ofensivas, aunque los pamploneses sí que lograron que se sucedieran los minutos sin pasar demasiados apuros en su meta y que se llegara a la pausa de hidratación de la media hora con mas equilibrio en el juego.

Tras esta esa pausa, Osasuna gozó de una doble y clara ocasión para adelantarse en el marcador, con un remate a la cepa de un palo de Moi Gómez y el rechace rematarlo Rubén Peña para que lo despejara el meta portugués Rui Silva.

Falló el equipo visitante y la respuesta local fue inmediata, cuando el delantero Borja Iglesias se sacó un tremendo trallazo desde la frontal del área que se lo puso imposible a Sergio Herrera a los 34 minutos, con lo que además sumó su cuarto gol en esta temporada.

En la segunda parte el conjunto rojillo tuvo que proponer mas con el marcador en contra y eso fue un arma de doble filo, porque los verdiblancos también fueron a por su segundo y ahora con Sergio Canales en el campo, quien debutaba en esta liga tras perderse las dos primeras jornadas por lesión.

Arrasate metió a dos puntas, el croata Ante Budimir y Kike García, para darle mas potencia a su ataque pero además se encontró con la expulsión con roja directa del central argentino bético Germán Pezzella por un pisotón a Manu Sánchez.

La jugada se produjo en el minuto 73 y los visitantes se fueron ya con todo en busca del empate, pero siempre sin ideas ante un rival que redobló sus esfuerzos para que se quedaran los tres puntos en el Villamarín.

– Ficha técnica:

1 – Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal (Luiz Felipe, m.74), Pezzella, Égar, Alex Moreno; William Carvalho, Guido Rodríguez; Rodri (Canales, m.46), Fekir (Guardado, m.90), Juanmi (Luiz Herique, m.64); y Borja Iglesias.

0 – Ossuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García (Manu Sánchez, m.71), David García, Juan Cruz; Rubén Peña (Rubén García, m.78), Moncayola, Torró (Kike Barja, m.78), Moi Gómez; Chimy Ávila (Budimir, m.62) y Aimar (Kike García, m.62).

Gol: 1-0, M.34: Borja Iglesias.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Expulsó con roja directa al local Pezzella (m.73) por una fuerte entrada a un rival. Además, amonestó a los visitantes Aimar (m.14), Unai García (m.68) y David García (m.84).

Incidencias: Partido de la tercera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Benito Villamarín ante 52.580 espectadores.