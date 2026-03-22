Con la gloria del Infierno: El Satánico se despide como los inmortales

En una noche donde el tiempo se detuvo para rendir cuentas a Daniel López, la Arena México no solo fue una catedral de lucha libre; fue el escenario de una redención ruda. Entre ovaciones y el calor de un “Infierno” que se resistía a apagarse, El Satánico dijo adiós al ring en una velada de Homenaje a Dos Leyendas que quedará grabada en el pancracio nacional.

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La última noche de Daniel López como luchador activo fue un viaje a la nostalgia. Su entrada, portando la máscara que lo vio nacer, desató una lluvia de luces y un vitoreo ensordecedor que hizo retumbar las columnas de los Doctores. Tras recibir el reconocimiento oficial de la empresa, el “Rudo Número Uno” dejó de lado la fiereza para mostrar al hombre: “Perdón”, dijo con voz quebrada a su familia, disculpándose por las décadas de ausencias, cumpleaños perdidos y momentos sacrificados en el altar de la lucha libre durante más de 50 años de trayectoria.

Una dinastía que no muere

La fiesta fue un despliegue del legado infernal. La función abrió con el debut de Las Infernales (Valkyria, Dark Silueta, Zeuxis y Lluvia), quienes demostraron que la escuela del “Sata” tiene relevo femenino de alto calibre.

Posteriormente, la Copa Infernal revivió glorias pasadas en un choque de titanes donde participaron Euforia, Mephisto, Rey Bucanero y el esperado regreso de Tarzán Boy. Al final, fue Averno quien se alzó con la victoria tras derrotar a un Último Guerrero que se vio sorprendido con la derrota.

El último baile de los maestros

El momento cumbre llegó cuando el pasillo se llenó de alumnos para escoltar al maestro a su última batalla. Frente a él, dos de sus más grandes sinodales: Blue Panther y Atlantis. En el ring se mezclaron más de 100 años de historia viva. Aunque el tiempo ha pasado, la técnica afloró en destellos que pusieron de pie a la afición.

Fiel a su esencia, el Satánico no dio tregua: eliminó primero a Atlantis, dejando el ring para un duelo de maestros ante el “Guerrero Lagunero“. La locura se desató cuando el rudo se lanzó con una guillotina desde la escalinata, mientras Panther respondía con una plancha desde el pasillo. Al final, la lógica del “Rudo Número Uno” prevaleció; Daniel López aplicó su llave mítica para rendir a Panther y retirarse como solo los grandes pueden hacerlo: con una victoria.

“El tiempo dirá si soy leyenda“

Al bajar del ring, la emoción superaba cualquier personaje. “Fue una noche increíble con mi familia. No puedo creer que un rudo como yo convocara a tanta gente”, confesó. Sobre el peso de su legado, se mantuvo humilde: “Yo agradezco que me digan leyenda, pero el tiempo es el que de verdad dirá si soy considerado como tal”.

Broche de oro

La función cerró con emociones de alto voltaje. En el duelo de apuestas, cayó la máscara de Pólvora, quien reveló llamarse José Luis Grande Escalante tras caer ante la juventud y empuje de Max Star. Finalmente, el orgullo nacional regresó a casa cuando Hechicero derrotó al flamante fichaje de AEW, Claudio Castagnoli, para traer de vuelta al CMLL el Campeonato Mundial de Peso Completo.

El “Infierno” cerró sus puertas, pero la leyenda de Daniel López apenas comienza.