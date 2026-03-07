Afirmó que la educación pública “es la mejor de todas, gracias a los maestros y maestras de México”

Mientras sea más el número de personas con acceso a la educación hay menos violencia, hay más desarrollo, hay más riqueza generada en el país, y “no necesariamente, pero hay menos corrupción“, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al inaugurar el Bachillerato Nacional Plantel Ixtapaluca en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.296, en Estado de México, cuestionó cómo se va a desarrollar México si no hay educación de calidad y con valores, humanista, donde se aprenda lo mejor de las matemáticas, de ciberseguridad, de ciencias de datos, de la enfermería.

Por ello, señaló que se reducirá el número de materias para que los jóvenes estudien más y mejor, y tras confirmar que los jóvenes a quienes ya tocó ser parte de la llamada “Nueva Escuela Mexicana”, no tienen mucha idea de la historia de nuestro país, anunció que se introduce una materia denominada “Conciencia histórica”.

La primera mandataria del país señaló, “se debe conocer la historia, para no cometer los mismos errores del pasado“.

Y si bien exhortó a los estudiantes a que no se haga bullying, se escuchó a los alumnos expresar un “¡aah!”, Pero cuando dijo que tampoco se acose, la respuesta fue de un “¡aaah!” mayor, y cuando pidió que tampoco haya drogas la exclamación fue mayor: “¡aaaah!”, al mencionar que no haya violencia, ya la situación parecía más de chacoteo.

Aseveró que la educación pública “es la mejor de todas las educaciones, gracias a los maestros y maestras de México”, y aunque consintió que haya educación particular en el país, cuestionó el hecho de que quién puede ir a una escuela en donde hay colegiaturas de 5,000 o 10,000 pesos.

Al final de su alocución, Sheinbaum Pardo accedió a hacer el llamado “six seven” -expresión viral de 2025, popularizada por la Generación Z y Alfa en TikTok e Instagram, que funciona como un código para definir algo sospechoso, raro o, a veces, simplemente como un “más o menos”, al pronunciar en inglés 67 mientras se mueven las palmas de las manos hacia arriba y abajo, funcionando como una forma de pertenencia, un meme absurdo o para fastidiar a los adultos-.

En su momento y ante la gobernadora Delfina Gómez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina informó que para la construcción de este plantel que se llevó 6 meses, se erogaron 500 millones de pesos y 17 millones más en equipamiento; es un terreno de 11,148 metros cuadrados, en donde se construyeron 7,000.

Son dos edificios, con 12 aulas, cuatro laboratorios, una cancha multifuncional, una plaza cívica, áreas verdes y en donde podrán estar 540 alumnos por turno.

Junto con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández; las alumnas de la carrera de Tecnología en Cibernética, Maya Herrera Preciado y la de Enfermería general, Camila Harumi Téllez Tabares, además de la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez; el director general de Educación Técnica, Industrial y de Servicios, Rolando de Jesús López; la directora del Cebetis 296, Diana Reyes; la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramirez; el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres y el presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Rafael Arvizu, Esteva y la presidenta Sheinbaum cortaron el listón inaugural del plantel que inicia clases este lunes.

Luego, también inauguró el Bachillerato Nacional Plantel Chimalhuacán en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.294, en San Vicente Chicoloapan, y más tarde entregó escrituras y condonación de créditos del Programa Vivienda para el Bienestar, en el Parque de Usos Múltiples Villa del Real, en Tecámac.