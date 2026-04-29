México enfrentará a China y otros países con un equipo mixto dirigido por entrenadores internacionales y con experiencia olímpica

La selección nacional de clavados ya tiene los boletos en mano y la mirada fija en China. Tras una cosecha de óptimos resultados en la primera etapa del circuito en Montreal, el equipo mexicano disputará la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados Beijing 2026 con una delegación encabezada por los medallistas olímpicos Osmar Olvera Ibarra y Juan Manuel Celaya Hernández en París 2024 y Gabriela Agúndez en Tokio 2020.

LEE ADEMÁS: Jannik Sinner despierta a Rafael Jódar del sueño y se convierte en su pesadilla para avanzar a semifinales del Madrid Open 2026

México competirá en el Centro Acuático Nacional de Beijing

Será del 1 al 3 de mayo en el emblemático Centro Acuático Nacional, escenario de los Juegos Olímpicos de 2008, donde México vuelva a las piscinas en busca de la gloria. Junto a los tres poseedores de preseas olímpicas, completan el grupo los experimentados Randal Willars Valdez, Kevin Berlín Reyes y Alejandra Estudillo Torres, así como las jóvenes gemelas Mía Zazil y Lía Yatzil Cueva Lobato, quienes ya saben lo que es competir en una Súper Final.

Formato y enfrentamientos clave en la Súper Final

El formato del certamen promete emociones de alto voltaje. En las pruebas individuales, el sistema será de eliminación directa cara a cara (Head-to-Head), seguido de semifinales y final, mientras que las pruebas sincronizadas y de equipo mixto se definirán en finales directas.

La rama femenil tendrá acción en trampolín 3 metros con María Fernanda García Sixtos frente a la china Jia Chen y Aranza Vázquez Montaño contra la colombiana Daniela Zapata. En plataforma 10 metros, Suri Zoe Cueva Lobato se medirá a la china Linjing Jiang. En los sincronizados, Lía y Mía Cueva Lobato competirán en trampolín 3 metros, mientras que Gaby Agúndez y Alejandra Estudillo harán lo propio en plataforma 10 metros.

En la rama varonil, el cara a cara más esperado ocurrirá en trampolín 3 metros, donde Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera se enfrentarán entre sí en un duelo mexicano de alto nivel. Ambos también formarán pareja en el sincronizado de la misma prueba. En plataforma 10 metros, Kevin Berlín Reyes se medirá al chino Junjie Lian, y Randal Willars Valdez enfrentará al ucraniano Mark Hrytsenko.

La dupla mexicana Berlín-Willars competirá en el sincronizado de plataforma. Finalmente, el equipo mixto estará integrado por Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars, bajo la dirección técnica de Ma Jin, Shi Qing Yang e Iván Bautista.

El calendario comienza este viernes 1 de mayo con las finales de trampolín 3 metros sincronizado (varonil y femenil), plataforma 10 metros sincronizado, equipo mixto, trampolín 3 metros femenil y plataforma 10 metros varonil. Luego, el sábado 2 será el turno del trampolín 3 metros varonil y la plataforma 10 metros femenil, ambos con eliminatoria cara a cara, semifinal y final.

El domingo 3 se cerrará con el trampolín 3 metros femenil y la plataforma 10 metros varonil. La Súper Final reúne exclusivamente a los 12 mejores atletas del ranking de World Aquatics en pruebas individuales y a las ocho mejores parejas o equipos en sincronizados y mixto. México llega con argumentos, con medallistas olímpicos y con el sueño de hacerle sombra a la poderosa China en su propio territorio.