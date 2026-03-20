Elías Lixa, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, durante su conferencia en el Senado de la República. | Foto: Cuartoscuro.com

Aseguró que se pone un mínimo de 7 regidores por municipio, pero muchos tienen menos, por lo que tendrían que aumentarlos

El Plan B de la reforma electoral establece un piso mínimo para el número de regidores por municipio, lo que abre la puerta a que en más de mil municipios aumenten en lugar de disminuir estos cargos, advirtió el coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa.

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Explicó que la iniciativa establece que los municipios deben tener entre 7 y 15 regidores, pero resulta que hay muchos que son muy pequeños, que tendrían que aumentar el número de sus regidores, porque ahora tienen menos.

“Lo digo con mucho respeto a la gente que pueda trabajar en la presidencia, pero la presidenta tendría que correr a quien redactó esa barbaridad. Es que le quieren vender a la gente que va a haber un ahorro, pero en lo que escribieron es un costo muchísimo más alto al que existe”, aseguró.

Asimismo, señaló que de los más de 2 mil 500 municipios del país menos de 60 tienen más de 17 integrantes en el cabildo, que son a los que se les quitarían regidores.

Ejemplificó que en Yucatán, su estado natal, solo hay un municipio que tenga más de 17 integrantes tiene menos de 7 regidores o sea que tendrían que subir el número de funcionarios, lo que implica la creación de 221 regidurías nuevas, que representa una importante carga financiera para esos municipios, algunos de los cuales no tienen ni siquiera 3 mil habitantes.

“Desde el centro del país se pretende imponer una reforma, desconociendo qué es lo que sucede en los estados. Son por lo menos 16 estados que estarían en la situación de aumentar regidores, y creo que esto es gravísimo porque no es lo que se le está diciendo a la gente“, sentenció.