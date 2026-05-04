Con poca participación y algunos incidentes, se realizó la consulta de Presupuesto Participativo

Se instalaron el ciento por ciento de las mesas de recepción programadas; se reportaron intento de robo de urnas

Con poca afluencia ciudadana y algunos incidentes en casillas, este domingo se realizó la jornada presencial para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y la Consulta de Presupuesto Participativo para 2026 y 2027, en la que los ciudadanos eligieron proyectos comunitarios de beneficio local, que representan en conjunto más de 2 mil millones de pesos.

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El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) explicó que se instalaron el 100 por ciento de las 2 mil 396 mesas receptoras de votación y opinión en las mil 764 unidades territoriales en que se divide la Ciudad de México.

Se reportaron 46 incidentes, entre ellos una denuncia de robo de boletas en la alcaldía Cuauhtémoc y un intento de sustracción de urnas, todos los casos fueron notificados a las autoridades capitalinas.

En total, se imprimieron más de 5.26 millones de boletas electorales, en sus tres modelos con medidas de seguridad.

La presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, afirmó que esta jornada es una celebración ciudadana que fortalece la democracia y promueve la participación ciudadana. Señaló que la capital es referente en Presupuesto Participativo y en órganos de representación ciudadana, destacando que es una ciudad vibrante, exigente y democrática.

La consejera Erika Estrada Ruiz aseguró que estos ejercicios complementan la democracia representativa, haciéndola más sensible a las necesidades de cada entorno comunitario, fortaleciendo la participación ciudadana como herramienta clave para construir una comunidad más sólida y solidaria.

Explicó que, aunque existen quejas por la ejecución de proyectos, el IECM no tiene facultades para sancionar incumplimientos, por lo que la ciudadanía puede acudir a mecanismos de transparencia o a las contralorías de las alcaldías.

La consejera Maira Melisa Guerra Pulido subrayó que la participación ciudadana no termina con la votación, sino que continúa con el seguimiento, vigilancia y ejecución de proyectos, fortaleciendo la confianza, transparencia y corresponsabilidad social.

El consejero Ernesto Ramos Mega señaló que, aunque el proceso es sólido, debe perfeccionarse en aspectos como la ejecución de proyectos, la transparencia del gasto público y la rendición de cuentas a la ciudadanía.