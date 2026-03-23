Con Randy Arozarena, Alejandro Kirk y Andrés Muñoz, la legión azteca va por su redención en MLB 2026 tras decepcionante Clásico Mundial de Béisbol

La Selección Mexicana de Béisbol inicia la temporada 2026 de MLB con su legión de jugadores nacionales lista para la revancha y protagonismo tras el Clásico Mundial.

Luego del trago amargo que dejó el Clásico Mundial de Béisbol 2026 para la Selección Mexicana de Béisbol, el contingente azteca en las Grandes Ligas busca una inmediata revancha que reivindique la pelota nacional. La temporada 2026 arranca en la MLB con una mezcla fascinante de estrellas consolidadas, brazos de élite y emocionantes regresos que prometen hacer ondear la bandera tricolor en lo más alto de los diamantes de Las Mayores.

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Con 44 jugadores nacionales que participaron en el Spring Training, los filtros de los equipos han reducido a la legión azteca a un grupo compacto pero sumamente talentoso que será protagonista entre marzo y octubre. Y aunque Randy Arozarena dio de qué hablar por la controversia en el Clásico Mundial con su compañero Cal Raleigh, se mantiene como la figura mediática y deportiva por excelencia.

Tras una sólida campaña 2025 con los Seattle Mariners, en la que conectó 27 cuadrangulares, el jardinero cubano naturalizado tricolor vuelve como el motor ofensivo de esta novena. Su misión es ayudar a su equipo a arrebatarle el trono de la División Oeste a los Houston Astros y consolidar su estatus de All-Star.

A su lado, Andrés Muñoz se ha establecido como uno de los tres relevistas más dominantes del béisbol mundial. El cerrador sinaloense posee una recta que supera consistentemente las 100 mph, la cual combina con un slider devastador para cerrar juegos en situaciones de alto riesgo. Su efectividad de 1.73 en la campaña previa es testimonio de su dominio absoluto. Por ende, la gerencia de Seattle ha depositado toda su confianza en él, ejerciendo su opción de contrato por 7 millones de dólares.

Por su parte, la receptoría de los Toronto Blue Jays tiene un dueño indiscutible en Alejandro Kirk. El tijuanense, ganador del Bate de Plata, es proyectado como el cuarto mejor bateador de su organización. Su equilibrio entre la disciplina en el plato y su maestría defensiva lo convierten en el ancla que la novena canadiense necesita para buscar la Serie Mundial, tras la caída ante los Los Ángeles Dodgers el año pasado.

A su lado en la rotación de los Blue Jays estará Cody Ponce, quien regresa a la Gran Carpa tras dominar en el béisbol surcoreano, donde ganó la Triple Corona de pitcheo y el MVP. Su contrato de tres años y 30 millones de dólares con Toronto refleja un regreso que se espera sea triunfal.

En Boston Red Sox, Jarren Durán llega consolidado como una máquina de extrabases en Fenway Park, al mantenerse como el primer bat estelar del manejador Alex Cora. Su dinamismo en el plato y su agresividad en las bases son valiosas para una organización que no pudo avanzar de la ronda de comodines en 2025.

Mientras tanto, Patrick Sandoval atraviesa una transición crítica mientras completa su recuperación de una cirugía Tommy John. Aunque su talento como abridor zurdo es innegable, los patirrojos han sido cautelosos, situándolo inicialmente en la lista de lesionados o en un rol de relevo largo.

A su vez, Isaac Paredes comenzará la temporada como productor constante de carreras con los Houston Astros. El sonorense, que evitó el arbitraje con un contrato de 9.35 millones de dólares, se ha vuelto indispensable para cubrir las ausencias por lesión en el cuadro interior de Houston. Su capacidad para conectar cuadrangulares hacia su banda lo hace ideal para el esquema ofensivo del equipo.

En Tampa Bay, Jonathan Aranda parece haber encontrado finalmente su lugar como titular indiscutible. Tras varias campañas en Ligas Menores, su desempeño en la pretemporada y en el Clásico Mundial ha obligado a la gerencia a darle un rol protagónico.

Foto: Reuters

El panorama no estaría completo sin mencionar a Javier Assad, quien no comenzará la temporada en Grandes Ligas. Los Chicago Cubs lo enviaron a su sucursal de Triple A pese a una pretemporada sólida con efectividad de 1.35 en tres apariciones como relevista, después de recuperarse de una lesión en el oblicuo izquierdo que lo mantuvo fuera la mayor parte de 2025.

José Urquidy, por su parte, inicia un nuevo capítulo con los Pittsburgh Pirates tras una exitosa etapa con los Astros. El mazatleco tiene una experiencia invaluable en postemporada y una capacidad probada para devorar entradas, algo que los Buccos necesitan desesperadamente para estabilizar su joven rotación.

La lista se completa con peloteros como Ramón Urías y JoJo Romero con St. Louis Cardinals, Joey Ortiz con Milwaukee Brewers, Taijuan Walker en Philadelphia Phillies; Nick Gonzales con Pirates, César Salazar en Astros, Robert García con Texas Rangers, así como Valente Bellozo y Brennan Bernardino con Colorado Rockies, entre otros, que darán profundidad y roles especializados a sus equipos.

Cada uno de ellos llevará consigo el orgullo de representar a México, en una temporada que promete estar llena de emociones y, con suerte, de redención tras la pronta eliminación en Fase de Grupos en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, que significó una dolorosa decepción después de un 2023 de ensueño.