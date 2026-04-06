América, Cruz Azul, Tigres y Toluca en Concachampions 2026: canales, horarios y cómo ver la Ida de Cuartos | Foto: Reuters

Consulta dónde ver en vivo la ida de Cuartos de Final de la Concachampions 2026 con América, Cruz Azul, Tigres y Toluca: horarios y canales

La emoción de la Concacaf Champions Cup 2026 regresa con los Cuartos de Final de Ida, donde la Liga MX mantiene una fuerte presencia con clubes como América, Cruz Azul, Toluca y Tigres UANL, quienes buscarán avanzar a semifinales.

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Los equipos mexicanos se medirán ante clubes de la MLS en una serie de duelos que prometen intensidad, rivalidad y alto nivel competitivo, en una batalla directa por demostrar la supremacía futbolística en la región.

Eight teams remain 🇺🇸🇲🇽



MLS vs Liga MX in the Quarterfinals 🔥



Who will advance to the Semifinals? pic.twitter.com/H7gWUl2Hyg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 3, 2026

Aunque Rayados y Pumas quedaron eliminados en rondas previas, los cuatro representantes restantes tienen la misión de mantener el prestigio del futbol mexicano en el torneo internacional.

El rendimiento de estos clubes no solo definirá su pase a la siguiente ronda, sino que también será un reflejo del nivel competitivo de la Liga MX frente a la MLS, algo que mantiene a la afición con altas expectativas.

Partidos del martes 7 de abril

La actividad arranca con el duelo entre Nashville SC y América a las 18:00 horas, seguido del enfrentamiento entre LAFC y Cruz Azul a las 20:00 horas, ambos partidos en territorio estadounidense.

Partidos del miércoles 8 de abril

Para el miércoles, Tigres recibirá a Seattle Sounders a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, mientras que Toluca hará lo propio ante LA Galaxy a las 21:00 horas en el Nemesio Díez.

¿Dónde ver la Concachampions 2026?

Todos los encuentros de los Cuartos de Final de Ida podrán verse en México a través de Fox One, plataforma que tendrá transmisión exclusiva vía streaming, por lo que no estarán disponibles en televisión abierta.