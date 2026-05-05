Descubre dónde ver EN VIVO las Semifinales de Vuelta de la Concachampions 2026: fechas, horarios, partidos y canales de transmisión

Llegó el momento decisivo en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, donde Club Tigres UANL y Deportivo Toluca FC representan a la Liga MX en busca del boleto a la Final, en una serie que promete emociones intensas.

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Los equipos mexicanos se enfrentarán a rivales de la MLS: Tigres ante Nashville SC y Toluca contra Los Angeles FC, en una nueva batalla por demostrar la supremacía entre ambas ligas en la región.

Ventaja felina tras la ida

Tigres llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida en Nashville, resultado que los pone en una posición favorable para sellar su pase a la Final ante su afición.

El conjunto regiomontano clasificará si gana o empata por cualquier marcador, incluso un empate sin goles le bastará. Sin embargo, un empate global con goles podría favorecer al rival por el criterio de visitante.

Toluca obligado a remontar

Por su parte, Toluca tendrá que remar contracorriente luego de caer 2-1 ante LAFC en la ida, por lo que está obligado a mejorar su rendimiento en casa.

El equipo mexiquense avanzará si gana por la mínima sin recibir gol, ya que el criterio de visitante jugaría a su favor. En caso de recibir anotaciones, deberá ganar por una mayor diferencia para mantenerse con vida.

Fechas, horarios y transmisión

Los partidos de vuelta se disputarán en México: Tigres vs Nashville el martes 5 de abril a las 19:30 horas, y Toluca vs LAFC el miércoles 6 de abril a la misma hora, ambos encuentros serán transmitidos por FOX One, en duelos que definirán a los finalistas del torneo.