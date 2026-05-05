Concachampions Cup 2026: Tigres vs Nashville, cuándo y dónde ver la semifinal de vuelta en vivo

Tigres tiene ventaja ante Nashville, pero el desgaste y la alineación serán clave para definir el pase a la final

Todo está listo para la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup entre los Tigres y el Nashville, donde el equipo mexicano lleva ventaja y la acrecentará aún más cuando la serie se cierre en Nuevo León, ya que el Volcán suele pesar en este tipo de instancias.

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El equipo de Guido Pizarro, sacó una importante ventaja en su visita a Nashville, ya que además de ganar por mínima, se trajo el gol de visitante, lo que equivale medio pase a la gran final, sin embargo la escuadra de Nuevo León no deberá confiarse, ya que el equipo norteamericano cuenta con jugadores desequilibrantes, además de que es el equipo líder de la conferencia este.

Un factor a considerar es el desgaste físico del equipo felino, ya que vienen de jugar el fin de semana la ida de los Cuartos de Final de la Liga MX ante las Chivas, por lo que el equipo de Pizarro podría verse afectado en cuanto rendimiento.

A pesar de haber sacado ventaja ante el rebaño con sus jugadores estelares, es poco probable que los felinos enfrenten el partido ante Nashville con un cuadro alterno, ya que una de las prioridades es salir campeón de la Concacaf, sin embargo será Pizarro quien decida su once inicial para cerrar la llave de la mejor manera.

Ahora la pregunta será, ¿Tigres saldrá con titulares y el fin de semana ante Chivas con suplentes? eso lo descubriremos en las siguientes horas.

Tigres vs Nashville, a que hora juega y dónde ver en vivo

Tigres busca sellar su pase a la gran final de la Concacaf Champions Cup, pero primero deberá recibir acompañado de un volcán explosivo a un Nashville que quiere demostrar el por qué es uno de los mejores equipo de la MLS.

El equipo de Pizarro se llevó el partido de ida 0-1 y en casa quieren rugir. Con el ánimo a tope tras la victoria ante Chivas en los cuartos de final, los de la “U” llegan enfilados.

Partido: Tigres vs Nashville

Tigres vs Nashville Fecha: martes 5 de mayo

martes 5 de mayo Hora: 19:30 horas

19:30 horas Sede: Estadio Volcán

Estadio Volcán Dónde ver en vivo: FOX ONE