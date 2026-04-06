Concamin y asociaciones de transportistas dicen “no” a bloqueos este lunes

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), así como las cámaras y asociaciones del autotransporte de carga y pasaje, esto es, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT); Usuarios del Transporte de Carga (ANTP); Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), se deslindaron de los bloqueos anunciados para este lunes.

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Por otro lado, reafirmaron su convicción de impulsar un entorno de certidumbre, productividad y crecimiento para México.

Y es que, ante las convocatorias difundidas en plataformas digitales para un paro nacional de transportistas este 6 de abril, –Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional Transportista-, las organizaciones citadas, “quienes representamos al sector del autotransporte en México, no formamos parte de dicha iniciativa”.

Dijeron reconocer que el sector enfrenta retos relevantes, sin embargo, la vía adecuada para su atención es el diálogo permanente, la interlocución institucional y la coordinación con las autoridades competentes, evitando acciones que afecten a la ciudadanía, a las cadenas de suministro y al desarrollo económico del país.

#COMUNICADO



LA #CONCAMIN LLAMA A PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO Y LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL PAÍS



La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y las cámaras y asociaciones del autotransporte de carga y pasaje; ANPACT,… pic.twitter.com/AsExwrbOYD — CONCAMIN (@CONCAMIN) April 5, 2026

“Es a través de las mesas de diálogo que se pueden construir soluciones efectivas y sostenibles, garantizando en todo momento la continuidad de los servicios, el abasto oportuno y la estabilidad económica nacional. El autotransporte de carga y pasaje constituye un pilar fundamental para la actividad productiva, el comercio y la movilidad de millones de personas, por lo que cualquier interrupción impacta directamente a las cadenas de suministro, a la ciudadanía y al desarrollo nacional”, advirtió.

En un comunicado conjunto, observó que esta situación se da, en particular, en un periodo vacacional donde se incrementa la movilidad de personas y el consumo en distintas regiones del país, este tipo de afectaciones repercute de manera inmediata en los usuarios, en sus traslados y en el acceso oportuno a bienes y servicios.

Por ello, los industriales y las cámaras y asociaciones de transportistas “hacemos un respetuoso llamado a todas las partes involucradas a privilegiar el diálogo constructivo, la búsqueda de soluciones conjuntas y el fortalecimiento de los espacios de colaboración institucional”.

Asimismo, reiteraron su disposición permanente para trabajar con las autoridades y actores del sector del autotransporte en la atención de los desafíos, con responsabilidad, visión de largo plazo y en beneficio de México.