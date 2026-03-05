Octavio de la Torre, sostuvo un encuentro con Unidos por Tijuana, agrupación conformada por empresarios, abogados, magistrados y jueces.

La frontera norte no es sólo una zona de cruce, sino una región con capacidad para generar más oportunidades

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) activará 100 mil negocios familiares en la frontera norte del país, como parte de una estrategia de fortalecimiento territorial del comercio local, cuya primera etapa arrancó con la incorporación de 1,000 negocios al programa Viernes Muy Mexicano.

Octavio de la Torre, presidente del organismo confederado, explicó que esta ruta parte de una visión clara de desarrollo con raíces locales: “la frontera norte no debe entenderse únicamente como una zona de cruce, sino como una región con capacidad para generar más oportunidades para quienes viven del comercio, los servicios y el turismo”.

Bajo ese enfoque, señaló en conferencia de prensa desde Tijuana, Baja California, que Viernes Muy Mexicano se fortalece cuando aterriza en el territorio con metas concretas, cercanía institucional y trabajo directo con los negocios que sostienen la economía cotidiana.

La Confederación precisó que esta activación no consiste sólo en sumar registros, sino en abrir una ruta de acompañamiento con continuidad.

En el marco de su visita a Tijuana, el presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre, sostuvo un encuentro con Unidos por Tijuana, grupo integrado por empresarios, abogados, magistrados y jueces.



Durante la reunión dialogaron sobre los principales temas que impactan al… pic.twitter.com/AWYiTHCFLj — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) March 5, 2026

“Activar significa acercar herramientas, fortalecer la representación, vincular a cada negocio con su cámara local y generar seguimiento, para que la participación se traduzca en resultados concretos y en un impulso real al comercio de proximidad“.

La Ruta Frontera Norte se apoya en la presencia territorial de la Concanaco-Servytur a través de 52 cámaras locales en 6 estados —Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—, lo que permitirá ordenar la incorporación de nuevos negocios, articular esfuerzos regionales y consolidar una estrategia de alcance progresivo para ampliar la participación de las empresas y negocios familiares en Viernes Muy Mexicano.

De la Torre puntualizó que este esfuerzo también responde a una prioridad mayor: hacer que las oportunidades del desarrollo regional y del comercio exterior se reflejen en la vida diaria.