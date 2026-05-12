Concentran ocho estados 53% de los homicidios nacionales en abril

El informe de seguridad de abril revela que, pese a una reducción nacional de 40% en homicidios, la violencia permanece concentrada en ocho entidades que suman más de la mitad de los casos del país

A pesar de que el gobierno federal informó que el promedio diario de homicidio doloso bajó 40 por ciento desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la violencia homicida en México presenta un fenómeno de alta concentración geográfica.

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Durante abril, ocho entidades concentraron 53 por ciento de los homicidios dolosos registrados en territorio nacional. Chihuahua y Guanajuato encabezaron la incidencia nacional con 129 casos cada una, de acuerdo con el informe mensual del gabinete de seguridad.

Marcela Figueroa informó que, después de Chihuahua y Guanajuato, Morelos concentró 7.1 por ciento del total nacional. Baja California y Sinaloa registraron 101 homicidios cada una, equivalentes a 6.4 por ciento por entidad. Estado de México aportó 5.7 por ciento, Veracruz 5.6 por ciento y Guerrero 5.3 por ciento.

La funcionaria informó una baja de 40 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso desde octubre de 2024, al pasar de 86.9 casos a 52.5 en abril de 2026. Sostuvo que abril de 2026 registró el promedio diario de homicidio doloso más bajo para ese mes en los últimos 11 años. También señaló que el primer cuatrimestre del año cerró con 51.2 homicidios diarios en promedio, el nivel más bajo para ese periodo desde 2015.

El informe también indica que 26 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026. San Luis Potosí reportó una disminución de 80.8 por ciento, Zacatecas de 61.8 por ciento y Quintana Roo de 60.3 por ciento, según cifras oficiales.

Figueroa informó que el promedio diario de homicidio doloso pasó de 86.9 casos en octubre de 2024 a 52.5 en abril de 2026. La funcionaria afirmó que esta reducción equivale a 34 homicidios menos por día en comparación con el arranque de la actual administración.

El gobierno atribuyó la reducción a la estrategia nacional de seguridad y a la coordinación entre dependencias federales y gobiernos estatales. La información completa quedará disponible en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Respecto a los delitos de alto impacto, el informe señala una disminución de 52 por ciento en comparación con los registros de 2018. El secuestro presentó un decremento de 28.8 por ciento, mientras que el robo a transportista con violencia bajó 26.5 por ciento. El robo de vehículos con violencia pasó de 149.1 casos diarios al inicio del sexenio a 90.8 en abril pasado.