El show de 31 Minutos tendrá concierto GRATIS en el Zócalo de la CDMX. Conoce cuándo y a qué hora será este evento familiar imperdible en CDMX

En el marco de las celebraciones del Día del Niño, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una de las actividades más esperadas para el público infantil: la presentación de los personajes de la serie 31 Minutos en el corazón de la capital, como parte de una programación cultural y recreativa especial.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: ¿quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 14 de abril?

Concierto gratuito en el Zócalo capitalino

El evento se llevará a cabo el 30 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se ofrecerá un concierto gratuito con inicio programado a las 19:00 horas. La presentación contará con los icónicos personajes del programa, que han conquistado a varias generaciones con su humor y estilo único.

Las autoridades capitalinas destacaron que se trata de un show especial que busca ofrecer una experiencia familiar, con humor, creatividad e imaginación, elementos característicos de la serie. El objetivo es convertir el Zócalo en un punto de encuentro cultural para niñas, niños y familias.

Acceso gratuito e inclusión garantizada

El gobierno local confirmó que la entrada será completamente gratuita, y que el recinto contará con áreas de acceso incluyente para personas con discapacidad o movilidad reducida. Con ello se busca garantizar que todas las personas puedan disfrutar del evento sin restricciones.

Actividades previas en el Centro Histórico

Además del concierto principal, se informó que las celebraciones por el Día del Niño incluirán actividades adicionales como el “Zócalito de las infancias”, que se realizará los días 24, 25 y 26 de abril en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con dinámicas recreativas y culturales.

Con estas actividades, la Ciudad de México busca ofrecer una programación especial que combine entretenimiento y cultura, consolidando el Zócalo como un espacio clave para eventos masivos. La llegada de 31 Minutos promete ser uno de los momentos más esperados de estas celebraciones infantiles.