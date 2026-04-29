Conciertos de BTS propiciarán derrama económica de 1,861 mdp: Canaco CDMX

BTS ayudará a la economía nacional tras la serie de conciertos en el país

Las presentaciones del grupo coreano BTS los días 7, 9 y 10 de mayo próximos, estarían propiciando una derrama de casi dos mil millones de pesos, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

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No obstante, de acuerdo con las estimaciones, el organismo empresarial señaló que la venta de boletos alcanzará los mil 529 millones de pesos, el mayor porcentaje de la derrama; en tanto que el sector hotelero prevé ingresos por 294 millones 586 mil pesos, ante la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

En tanto que, por el consumo en alimentos y servicios generará alrededor de 37 millones 670 mil pesos, señaló la Canaco CDMX.

CDMX se consolida como sede de eventos internacionales

De esta forma, el presidente de la Cámara, Vicente Gutiérrez Camposeco aseveró que la capital de México se consolida como epicentro de grandes eventos internacionales con la presentación de BTS.

Destacó que este tipo de espectáculos reafirma la capacidad de la capital para albergar eventos de talla internacional, impulsando la reactivación y el dinamismo del sector comercio y servicios.

El líder empresarial aseguró que la afluencia de los miles de seguidores impactará directamente a diversos giros comerciales, entre ellos restaurantes, cafeterías, bares y establecimientos de comida rápida —especialmente en zonas cercanas al Estadio donde será la presentación, así como la zona de Ciudad Deportiva y corredores turísticos—.

También se verán beneficiados los servicios de transporte, tiendas de conveniencia, comercios de souvenirs y agencias de viajes, “que capitalizarán la estancia prolongada de visitantes”.

Subrayó que estos eventos generan beneficios a lo largo de toda la cadena de valor: “La llegada de fenómenos globales como BTS posiciona a nuestra ciudad como un destino cultural clave”.

La Canaco CDMX hizo un llamado a las autoridades a reforzar los operativos de movilidad y seguridad en las inmediaciones del recinto, a fin de garantizar una experiencia óptima para visitantes nacionales e internacionales, y proyectar una imagen positiva de la Ciudad de México ante el mundo.