Conciertos en CDMX: Filarmónica anuncia fechas y programa abril-junio 2026

Entre abril y junio, la OFCM ofrecerá conciertos con obras clásicas, música de cámara y una clase magistral para músicos profesionales y estudiantes.

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México anunció la segunda parte de su Temporada 2026, una propuesta que reunirá 11 programas de concierto entre el 18 de abril y el 28 de junio, con una oferta musical que combina grandes clásicos, talento contemporáneo y la participación de reconocidos directores invitados.

Las presentaciones se llevarán a cabo en la Sala Silvestre Revueltas, con funciones programadas los sábados a las 18:00 horas y domingos a las 12:30. Este ciclo incluirá desde conciertos sinfónicos hasta una Gala de Ópera, además de espacios dedicados a la música de cámara y la participación de solistas de la propia orquesta.

El arranque de la temporada estará bajo la dirección del maestro Scott Yoo, quien encabezará el primer programa con obras de Sergei Rachmaninoff y Jean Sibelius, acompañado por el pianista Orion Weiss. Este inicio marcará el tono de una programación que apuesta por la diversidad y la excelencia artística.

A lo largo de las semanas, el público podrá disfrutar de la batuta de figuras como Ligia Amadio, Inés Rodríguez, Ricardo Casero, Iván del Prado y Raúl Delgado, quienes liderarán distintos programas que incluyen obras de compositores como Wagner, Brahms, Beethoven, Mendelssohn y Tchaikovski.

Uno de los momentos destacados será la Gala de Ópera programada para el 9 de mayo, en el marco del Día de las Madres, en colaboración con el Estudio de Ópera de Bellas Artes. Además, la temporada contempla conciertos especiales del ciclo Solistas OFCM, donde músicos de la propia agrupación tendrán un papel protagónico.

Como parte de las actividades formativas, la directora Ligia Amadio impartirá una clase magistral de dirección orquestal el 24 de abril, dirigida a profesionales y estudiantes avanzados, reforzando el compromiso de la orquesta con la formación artística.

Previo a cada concierto, el público podrá disfrutar de presentaciones de música de cámara en el vestíbulo del recinto, lo que amplía la experiencia cultural más allá del escenario principal.

El cierre de esta segunda etapa de la temporada se realizará el 27 y 28 de junio con un programa que incluirá obras de George Gershwin y Piotr Ilich Tchaikovski, bajo la dirección de Iván del Prado.

Los boletos estarán disponibles en taquilla con descuentos del 50 por ciento para estudiantes, docentes, adultos mayores con credencial del INAPAM y trabajadores del gobierno capitalino.