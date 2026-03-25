Condusef ratifica insignia de Protocolo de Atención y servicio a Adultos+ a Banorte

Se necesita que bancos pongan más atención en los requerimientos para milenials que en 2050 serán adultos+

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado Jiménez, aseguró que la banca comercial que opera en el país tiene un tema pendiente con la población, que es la calidad del servicio. Indicó que hace unos 15 años, la banca tuvo un giro al convertirse en un servicio masivo, por el uso de internet.

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En el marco de la firma de la renovación del Protocolo de Atención y Servicio a Adultos+, para el Grupo Financiero Banorte, alertó sobre la necesidad de que las instituciones bancarias pongan más atención en los requerimientos de este sector, pero también de los milenials, quienes se estima que para 2050 pasarán a formar parte del 30% de la población de adultos mayores, con lo que se espera “cerrar en algo, la brecha digital”.

“Las personas adultas mayores merecen una atención clara, paciente y respetuosa. Esta insignia reconoce a las instituciones que entienden que garantizarles un trato digno y accesible no es un favor, es lo justo. Cuando facilitamos que accedan y entiendan los servicios financieros, también estamos cuidando su patrimonio y su tranquilidad”, dijo.

La inclusión financiera y la implementación de acciones que fortalecen la protección de las personas adultas mayores dentro del sistema financiero mexicano forman parte de la estrategia para la sustentabilidad de Grupo Financiero Banorte y motivan la renovación de este reconocimiento.

De su parte, Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, dijo que en el banco “impulsamos la inclusión financiera para el crecimiento de México. Ofrecemos servicios y productos financieros a las personas adultas mayores de una manera fácil y segura”.

Como parte de este esfuerzo, la institución impulsa diversas iniciativas orientadas a mejorar la experiencia y el acceso de las personas adultas mayores a los servicios financieros, acciones que motivaron la renovación de esta insignia.

Entre las acciones nuevas o en evolución se encuentran la biometría para adultos mayores en sucursales, una mejora significativa en la validación de identidad, al complementar la validación de huella con biometría facial.

El presidente de la #Condusef, @oscarrosado61 destacó que la insignia 🏅 “Compromiso en la Atención a las 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐀𝐝𝐮𝐥𝐭𝐚𝐬 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬, refleja el compromiso de @Banorte_mx y de la institución que preside, con una atención digna e incluyente para este sector. pic.twitter.com/DadichB3KE — CONDUSEF (@CondusefMX) March 24, 2026

“Esta innovación contribuye a agilizar la atención, incrementar la seguridad y mejorar la experiencia de los usuarios durante sus trámites”, se dijo.

Además, se impulsan procesos de autentificación y gestión remota, que permiten realizar trámites sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal, para aquellos clientes que requieren mayor cercanía y asistencia, mediante visitas a domicilio con apoyo de tecnología móvil.

También se ha consolidado un grupo especializado en el Centro de Contacto, integrado por colaboradores capacitados para brindar atención empática, clara y orientada a resolver las necesidades particulares de las personas adultas mayores, fortaleciendo así los canales remotos de servicio.

Banorte impulsa soluciones digitales como la funcionalidad de Lector de voz en la banca móvil, que ofrece una navegación guiada a los usuarios con discapacidad visual, dándoles autonomía en el manejo y operación de sus productos bancarios, tal y como lo ejemplificó Paulina Ruiz Galindo, Gerente de Diseño de Experiencia del Cliente, quien aseguró a Ovaciones la facilidad con que puede efectuar sus operaciones bancarias y el hecho de que no debe requerir de otras personas para el uso de la app bancaria.