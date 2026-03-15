Confía Manpower que remontará ritmo de la generación de empleo formal en el 2º trimestre de 2026

Pero la aprobación de la reforma de jornada laboral de 40 horas que podrían atenuar el optimismo

En vísperas de iniciar el segundo trimestre de 2026, ManpowerGroup estima la creación de entre 150 mil y 250 mil nuevos empleos formales para el cierre del año, según la Encuesta de Expectativas de Empleo, que refleja un optimismo significativo para el periodo abril-junio, con una tendencia neta de empleo del 41%, duplicando las intenciones del trimestre anterior.

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No obstante, la compañía señala que la aprobación de la reforma de jornada laboral, que reduce la semana laboral de 48 a 40 horas, podría atenuar el optimismo.

“Este repunte sugiere una liberación de presupuestos y una superación de la incertidumbre que marcó el inicio del año”, consideró Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

Enfatizó que 2026 será un año crucial para las empresas mexicanas, debido a la implementación de la reforma laboral, proceso que concluirá en 2030.

“Las empresas deben reconfigurar sus horarios estratégicamente para mitigar el riesgo de pérdida de empleo que podría materializarse en 2027. Mientras que las grandes empresas con prácticas globales están mejor preparadas, las micro y pequeñas empresas son las más vulnerables. La falta de inversión en tecnología y automatización en sus actividades cotidianas podría acelerar su salida de la formalidad y su migración a la informalidad”, explicó.

La Encuesta de ManpowerGroup indica que los sectores con mayores intenciones de contratación son: Construcción y Bienes Raíces (53%), Finanzas y Seguros (48%), Servicios Profesionales (43%), Información y Servicios Públicos/Recursos (42%), Manufactura (39%), Comercio y Logística (39%), y Automotriz (17%), todos manteniendo tendencias positivas.

A nivel regional, la mayor fortaleza se concentra en el Noreste y Occidente (49%), seguidos por el Sureste (42%), Ciudad de México y Noroeste (40%), mientras que la región Norte registra la tendencia más débil (11%), afectada por la cautela en el sector maquilador.

La compañía también señaló que la escasez de talento sigue siendo un problema crónico en el mercado laboral mexicano, donde 7 de cada 10 empresas no pueden encontrar personal calificado, atribuyéndose a la falta de desarrollo de habilidades blandas demandadas actualmente.

“La preparación de las empresas para la nueva ola de contratación y la implementación de la reducción de la jornada laboral, así como la capacitación de la fuerza laboral para adquirir las competencias técnicas y blandas, es determinante para mejorar el empleo formal en México”, puntualizó Alberto Alesi.