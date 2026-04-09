El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), que dieron a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México (Banxico), se ubicó en 44.1 puntos en marzo pasado, esto es, un retroceso de -0.3 puntos respecto de febrero anterior.

LEE ADEMÁS: Tramo clave del Tren Maya entra en revisión técnica

Asimismo, el ICC cayó -0.2 puntos, con cifras ajustadas por estacionalidad, en la comparación anual con marzo de 2025 y 1.99% sin el ajuste, acumulando 15 meses consecutivos de caídas, lo que no ocurría desde el periodo entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, cuando se observaron disminuciones anuales durante 16 meses consecutivos.

De esta forma, la meta optimista de crecimiento de la economía por parte del Gobierno Federal para 2026, que está cimentada en el gasto de las familias, se ve algo deteriorada, a lo que se suma el hecho de que el consumo privado ya registró su peor enero desde 2009.

Al interior todos los indicadores registraron caídas anuales, aunque en la comparación mensual fueron resultados mixtos, como en el de la percepción sobre la situación económica de los miembros del hogar en este momento en comparación con hace 12 meses, que mostró un avance mensual de 0.20 para ubicarse en 50.97 puntos; pero en su comparación anual, cayó 0.54 puntos y suma 17 meses consecutivos de disminuciones.

En marzo 2026 y con datos ajustados por estacionalidad, el Indicador de Confianza del Consumidor #ICC se ubicó en 44.1 puntos, que representa una disminución mensual de 0.3 puntos. Respecto a marzo 2025, bajó 2.0 puntos.



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/e0xNfuAYj9 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 8, 2026

En el indicador de la percepción sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de 12 meses en comparación con la actual, mostró un aumento mensual de 0.46 puntos a 56.72 puntos. En su comparación anual retrocedió 0.54 puntos, bajando durante 15 meses consecutivos.

La percepción sobre la situación económica del país en comparación con hace 12 meses, mostró un retroceso de 1.15 puntos para ubicarse en 38.85. Comparando con el mismo mes del 2025, cayó 3.31 puntos y acumula 16 meses de caídas, algo que no ocurría desde el periodo entre febrero de 2016 y julio de 2017, cuando retrocedió durante 18 meses consecutivos.

La percepción sobre la situación económica del país dentro de 12 meses en comparación con la actual, bajó 0.02 puntos mensual a 45.07 puntos. Y en la comparación anual muestra una caída de 3.52 puntos, sumando 15 meses a la baja, algo que no se observaba desde el periodo entre octubre de 2019 y febrero de 2021, cuando cayó 17 meses consecutivos.

Y al responder a la pregunta sobre las posibilidades actuales de adquirir bienes duraderos cayó 1.21 puntos mensual para ubicarse en 29.13 puntos, el menor nivel desde junio de 2023. En la comparación anual disminuyó 2.02 puntos, sumando dos meses de caídas.

“Estas caídas reflejan que los consumidores perciben riesgos que podrían afectar su situación en el hogar y la del país. Además, caídas anuales en varios meses no se veían desde periodos asociados a recesión en México“, señaló el área de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE.