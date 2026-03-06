En su comparación anual destacaron caídas en sus cinco componentes, algunas por 16 meses consecutivos

La Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ICC), reportó que la confianza de los compradores estaría creciendo lentamente luego de que en febrero de este año aumentó 0.3 puntos, en su medición mensual, para ubicarse en 44.4 puntos.

No obstante, significó una caída anual de -2.01 puntos con cifras desestacionalizadas, acumulando 14 meses consecutivos de caídas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A su interior, el componente que responde a la pregunta sobre la situación económica de los miembros del hogar en este momento en comparación con hace 12 meses, tuvo un avance mensual de 0.33 para ubicarse en 50.70 puntos; y en su comparación anual cayó 0.86 puntos, 16 meses consecutivos de disminuciones.

El componente sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de 12 meses en comparación con la actual, mostró una disminución de 0.38 puntos mensual a 56.19 puntos, y en su comparación anual retrocedió 1.86 puntos, bajando 13 meses al hilo.

La pregunta sobre la situación económica del país en comparación con hace 12 meses, sumó 0.91 puntos para ubicarse en 39.87, pero cayó 2.47 puntos en su comparación anual y acumula 15 meses de caídas.

El componente que responde a la pregunta sobre la situación económica del país dentro de 12 meses en comparación con la actual, subió 0.92 puntos mensual a 45.04 puntos; y en la comparación anual muestra una caída de 4.65 puntos, sumando 14 meses a la baja.

Al responder a la pregunta sobre las posibilidades actuales de adquirir bienes duraderos, el indicador cayó 0.03 puntos mensual para ubicarse en 30.47 puntos, el menor nivel desde junio de 2025. Y en la comparación anual disminuyó 0.33 puntos, sumando caídas en 5 de los últimos 6 meses.