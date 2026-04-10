La presidenta informó que el gobierno federal mantiene acciones de prevención, control y certificación sanitaria ante el gusano barrenador

El gobierno federal mantiene una estrategia nacional para el control del gusano barrenador, con acciones de prevención, atención sanitaria y certificación en estados con actividad ganadera, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que Tamaulipas solicitó incorporarse a los apoyos ya aplicados en otras entidades del norte del país.

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Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la intervención se desarrolla en coordinación con gobiernos estatales y productores. El objetivo es contener la plaga y mantener los estándares sanitarios requeridos para la exportación de ganado, especialmente en zonas fronterizas.

Sheinbaum confirmó la aplicación de medidas y señaló: “Sí, se está apoyando. A todos los estados de la República, tanto en la prevención, el control del gusano barrenador, como en las certificaciones que se requiere”. Indicó que el programa incluye acompañamiento técnico y recursos extraordinarios.

La presidenta detalló que el apoyo inicial se concentró en Sonora, Durango y Coahuila, donde se desplegaron recursos específicos para atender la contingencia. Explicó que en algunos casos aún hay fondos disponibles, lo que permite ampliar la cobertura del programa hacia otras entidades.

Informó que el gobierno federal mantiene diálogo con autoridades estatales para extender el esquema. “Estamos hablando ya con el gobernador Américo para que se incorpore Tamaulipas. Chihuahua también nos ha pedido poderse incorporar”, declaró sobre la posible integración de nuevas entidades al programa sanitario.

El gusano barrenador afecta la certificación zoosanitaria necesaria para exportar ganado, lo que impacta la actividad económica del sector. Las autoridades federales mantienen la estrategia activa mientras se evalúa la incorporación de más estados y el seguimiento a las medidas de control en curso.