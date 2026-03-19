Confirma Sheinbaum invitación a Felipe VI para Mundial 2026

El gobierno mexicano envió invitaciones a países con relación diplomática, incluido el monarca español; la presidenta condicionó un eventual encuentro a la confirmación de asistencia

El Gobierno de México envió una carta de invitación al rey de España, Felipe VI, para asistir al Mundial de 2026, cuya inauguración está programada para el 11 de junio, en el marco de una estrategia protocolaria que incluyó a diversos jefes de Estado y representantes internacionales, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que la invitación no responde a un caso particular, sino a un envío general coordinado por Gabriela Cuevas, representante de México para la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, quien extendió comunicaciones a los países con los que México mantiene relaciones diplomáticas.

“Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo para que vinieran al mundial, pero son todos los países con que México tiene relación”, señaló la presidenta al precisar el alcance de la convocatoria internacional vinculada al encuentro deportivo.

La mandataria subrayó que el rey de España forma parte de ese listado general, por lo que descartó que la invitación tuviera un carácter excepcional o diferenciado respecto a otros líderes internacionales convocados para el torneo.

Sobre un posible encuentro con el monarca español en caso de que confirme su asistencia, Sheinbaum respondió: “Vamos a ver”, sin adelantar detalles sobre la agenda diplomática que podría desarrollarse en el contexto del Mundial.

El gobierno federal ha promovido la Copa Mundial de la FIFA 2026 como un espacio de proyección internacional, en el que México compartirá sede con Estados Unidos y Canadá, y que contempla la presencia de delegaciones oficiales de múltiples países.